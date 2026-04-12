Verbandsligist SV Viktoria Herxheim liegt beim FK Pirmasens II zur Pause mit 0:1 zurück. Dann folgen 20 besondere Minuten.

Die U23 des FK Pirmasens ist am 24. Spieltag der Verbandsliga in die Abstiegszone gerutscht. Nach einer guten ersten FKP-Hälfte drehte der SV Viktoria Herxheim mit beeindruckendem Offensivspiel das 0:1 innerhalb von 20 Minuten zu einem 3:1 (0:1)-Sieg.

Alle drei Treffer erzielte auf dem Husterhöh-Kunstrasen SV-Mittelstürmer Lennart Liebel. Schon in der Anfangsphase der zunächst ausgeglichenen Partie wurde aber deutlich, dass Mathis Mankopf Dreh- und Angelpunkt der Gäste war. Bis zur Pause hielt die FKP-Abwehr stand.

Glück für den FKP

FKP-Spieler Torben Kirch setzte einen Flugball aufs Tornetz (16.), einen Schuss von Kristof Scherpf entschärfte SV-Keeper Emirhan Yilmaz (21.). Dann aber Glück für den FKP: Wieder ein langer Ball in Richtung Strafraum, FKP-Keeper Simon Schwarz lief Ayman Kerboub an der Strafraumgrenze entgegen, Pressschlag, der Ball flog in Richtung des eigenen Tors – knapp drüber (28.). Rückpass, Keeper Schwarz schoss den heranstürmenden Liebel an, wieder ins Toraus.

Die Angriffsbemühungen des FKP waren da. Aber sie verpufften, weil die Anspiele in Strafraumnähe nicht ankamen. Scherpf wählte jetzt das Solo, Schuss aufs lange Eck, doch Emirhan parierte zur Ecke. Die brachte Ben Berger rein, den abgewehrten Ball nahm Scherpf an, lief noch zwei Schritte und setzte den Ball in den Winkel – 1:0 (40.). „Wir waren einen Tick aktiver als Herxheim. So war die Pausenführung verdient“, stellte FKP-Trainer Jens Mayer fest.

Mit dem Fuß auf dem Gaspedal

Nach der Pause kamen die Gäste mit unbedingtem Siegeswillen auf den Platz, zeigten ein druckvolles Angriffsspiel, waren cleverer in den Zweikämpfen. Und schnell auch effektiv. Baltrusch schickte Kerboub über links. Dessen Flanke „durfte“ Liebel unbedrängt einköpfen – 1:1 (48.). Die Gäste ließen den Fuß auf dem Gaspedal. Wieder ein langer Ball in den Rücken der Abwehr, Liebel lief alleine auf Keeper Schwarz zu, schob den Ball an ihm vorbei – 2:1 (56.).

Der Doppelschlag sorgte für zunehmende Verunsicherung bei den Gastgebern. Kapitän Henry Fieger klärte vor dem einschussbereiten Liebel. Einen Baltrusch-Schuss klärte Schwarz zur Ecke. Die leitete das 3:1 (65.) ein: Niklas Wangler zog Kerboub am Trikot, der fiel. Der Unparteiische entschied auf Strafstoß. Liebel traf vom Punkt. Die gefährlichste Toraktion gegen Ende hatten die Gäste, als Mankopf die Torlatte traf.

Viele lange Bälle

„Wir haben die zweiten 45 Minuten zu passiv angefangen“, sagte FKP-Trainer Mayer enttäuscht. „Wir haben in der ersten Hälfte viele lange Bälle gespielt. Das ist eigentlich gar nicht unser Spiel. Wir haben uns dann vorgenommen, wieder feinen Fußball zu spielen. Dass die Jungs das umgesetzt haben, war deutlich zu sehen. Lennart Liebel hat es mal so richtig krachen lassen“, sagte dagegen Viktoria-Coach Jens Bodemer strahlend.