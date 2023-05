Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Pokalsieger des Fußballkreises Südpfalz heißt SV Olympia Rheinzabern. In einem packenden, am Ende dramatischen Finale setzte er sich vor 1500 Zuschauern in Büchelberg gegen den FV Neuburg mit 7:6 nach Elfmeterschießen durch. Am Ende der regulären Spielzeit stand es 2:2.

Für die Pokalspezialisten aus dem Römerdorf ist es der dritte Cupgewinn im vergangenen Jahrzehnt. Für Neuburg wurde es nichts mit dem ersehnten Geschenk zum Vereinsjubiläum.