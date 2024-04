In der A-Klasse Südpfalz kassiert Spitzenreiter TSV Landau die zweite Niederlage in Folge. Verfolger SV Erlenbach liegt nur noch drei Punkte dahinter. Nach dem Trainerwechsel macht der FVP Maximiliansau auf sich aufmerksam.

TSV Billigheim-Ingenheim II – SV Erlenbach 1:4. Tim Kiefer sorgte für die überraschende 1:0-Halbzeitführung. Danach wachte der Rangzweite Erlenbach auf. Eine mustergültige Flanke von Robert Balasa köpfte Spielertrainer Mattias Orso zum Ausgleich ein (55.). Erneut Balasa war Vorbereiter beim 1:2 von Tristan Wiese (58.). Für Erlenbach den Deckel drauf machte Tim Burrer auf Zuspiel von Felix Hoffmann (90.+3). Der Billigheimer Mohammed Balu quittierte eine Zeitstrafe (68.).

SV Minfeld – TSV Landau 2:1. Mit Kampf und Leidenschaft gewannen die Minfelder das Match gegen den Tabellenführer. Es war der siebte Sieg in Folge. Das 1:0 (10.) war ein Eigentor von Oktay Uzun, der mit einer scharfen Rückgabe aus 30 Metern an Keeper Max Schwind vorbei ins eigene Tor traf. Die 2:0-Führung in der 53. Spielminute markierte Timo Laubscher nach einem Angriff über links und der Vorarbeit von Sven Kollenda. Der Anschlusstreffer ging auf das Konto von Safak Metin, der einen Foulelfmeter verwandelte (59., gefoult worden war Johannes Alt).

FVP Maximiliansau – SG Freckenfeld/Winden 5:0. „Es war ein Einstand nach Maß für den neuen Trainer Eugen Galkin“, so FVP-Spielleiter Nico Oberacker. Freckenfeld zeigte allerdings wenig Gegenwehr. Die Torfolge vor 160 Zuschauern: 1:0 Metin Cagatay (5., Pass von Luca Preuß in die lange Ecke geschoben), 2:0 Can Kara (19., frei am Keeper vorbeigeschoben), 3:0 Justin Koch (20., nach Vorarbeit von Metin Cagatay), 4:0 Justin Koch (42., FE, nach Foul an Arlind Rrahmani), 5:0 Ioannis Vacirtzis (74., per Kopfball nach Ecke Ruven Sommer).

TSG Jockgrim II – SV Viktoria Herxheim II 1:4. Die Gäste gewannen die Partie vor 30 Zuschauern in überzeugender Manier. Die Tore: 0:1 Linus Böttinger (24.), 0:2 Philipp Stenner (49.), 0:3 Nils Schwind (76.), 0:4 Andre Gruhn (80.), 1:4 Michael Newill (90.).

FC Bavaria Wörth – FC Phönix Bellheim 0:3. Schon in der ersten Hälfte lagen die Bavaren verdient durch den Treffer von Can Güner (23.) in Rückstand. Nach der Pause und einem aus Sicht der Wörther fragwürdigen Elfmeter, den Marcel Gaschott in der 58. Minute verwandelte, ging dann nichts mehr beim Gastgeber. Das 0:3 erzielte Marcel Stubenrauch in der Nachspielzeit (90.+5).

SV Rheinzabern – SG Klingenmünster/Göcklingen/Eschbach 0:1. Die Heimmannschaft stellte sich in den ersten 45 Minuten vor 70 Zuschauern nicht schlecht dran, doch es sollte nicht für einen erfolgreichen Abschluss reichen. Nach der Pause verlor Rheinzabern komplett den Faden. Das Tor des Tages schoss Johannes Fleischer mit einem platzierten Schuss aus 15 Metern in die rechte untere Ecke. Es wurden zwei Zeitstrafen verhängt. In der 76. Minute traf es Luca Wünsch vom SVR und drei Minuten später den SG’ler Julian Geiling.

VfB Hochstadt – FV Neuburg 2:2. 100 Zuschauer verfolgten ein kampfbetontes, faires Spiel von beiden Seiten. Sie mussten sich bis zur 65. Minute gedulden, ehe das erste Tor fiel, und zwar von Dominik Koch zum 1:0. 2:0 stand es nach dem Treffer von Marcel Schulz (70.). Dann trafen fast im Gegenzug die Neuburger zum Anschluss durch Felix Wunderlich (72.), dem auch noch das 2:2 in der 90. Minute gelang.