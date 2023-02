Der SV Landau Süd nimmt weiter am Spielbetrieb der Fußball-B-Klasse West teil. Der Südwestdeutsche Fußballverband hat die Spiele des Vereins in der Rückrunde wieder angesetzt.

Franz-Josef Kolb, Leiter Spielbetrieb, erklärt: „Der Verein hat eine Bestätigung des Amtsgerichts vorgelegt, dass die Löschung aus dem Vereinsregister rückgängig gemacht wurde. Wir hatten die Spiele auch nur vorläufig abgesetzt, der Verein war nie gänzlich vom Spielbetrieb ausgeschlossen.“ Grund für die Absetzung zu Jahresbeginn war ein Insolvenzverfahren. Die „Südler“ haben sich erfolgreich juristisch dagegen gewehrt. Der Landauer Rechtsanwalt Stephan Haspel unterstützt den Verein. Trainer Martin Koch: „Dieses Verfahren entbehrte von Beginn an jeglicher Grundlage. Die Vorwürfe waren absolut haltlos. Unser Verein war nie pleite, unsere Liquidität war stets gewährleistet. Mein Sohn Martin und Alexander Cadorin haben dem Verein in dieser Situation viel geholfen.“ Besonders stolz ist Koch, dass in dieser Zeit kein Spieler die Möglichkeit eines Vereinswechsels genutzt hat. „Die Jungs haben uns alle die Treue gehalten, wären im schlimmsten Fall auch in die niedrigste Klasse mit uns gegangen.“