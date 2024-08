Zum Saisonauftakt in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz mussten die südpfälzischen Aufsteiger TSV Landau und SV Erlenbach Lehrgeld zahlen. Der TuS Schaidt ist prima gestartet.

TSV Landau – VTG Queichheimbach 0:2. Die Mannschaft von VTG-Trainer Edin Pita hatte vor allem einen Vorteil: Abgeklärtheit in wichtigen Situationen. Für den Neuling (ohne den im Urlaub weilenden Trainer Akin Özer) hatte Kujtim Durmishaj die erste Chance, doch sein Volleyschuss verfehlte knapp das Ziel. Besser machte es auf der Gegenseite Felix Klundt und traf volley zum 0:1 (16.). Luca Marius Juretic sorgte für das 0:2 (57.). Eine Zeitstrafe gegen Julian Memmer (69.) überstand Queichhambach unbeschadet. Die Landauer trauerten den von Max Sprick und Hasan Coskun vergebenen Chancen nach, wobei VTG-Torwart Daniel Brust glänzte. – Zuschauer: 150.

TuS Schaidt – TuS Niederkirchen 3:0. Die Mannschaft um Spielertrainer Enver Söylemez machte von Beginn an Druck. Nach einem Ballverlust des TuS-Keepers bediente Adnan Rrahmani seinen Coach, der aus zehn Metern zur Führung einschoss (9.). Einen sehenswerten Konter krönte Till Jäger mit dem 2:0 (49.). Niko Rinck setzte nach einer mustergültigen Kombination mit dem 3:0 den Schlusspunkt (82.). Leonard Oehl und Kerem Karademir verpassten eine Resultatsverbesserung auf Niederkirchener Seite. – Zuschauer: 80.

SV Erlenbach – TSG Deidesheim 1:2. Relegationsaufsteiger Erlenbach startete vielversprechend, doch Mircea-Olivin Vacaru ließ die Chance zur Führung liegen. Danach musste SVE-Torwart Sam Keller zweimal in höchster Not retten. Während Erlenbach (ohne sechs Stammspieler) eine Zeitstrafe gegen einen Deidesheimer (48.) nicht nutzte, machten es die Gäste nach dieser Schiri-Entscheidung gegen Robert-Florin Balasa besser (62.). Calin-Gheorghe Ieremciuc traf in Überzahl zum 0:1 (67.). Balasa war zuvor in einem Eins-gegen-eins am TSG-Torwart Michael Lützel gescheitert. Beim 0:2 von Eric Veth (87.) wurde der SVE ausgekontert. Das 1:2 von Philipp Tavares da Silva (90.+3) kam zu spät. – Zuschauer: 110.

Die nächsten Spiele: BSC Oppau - TuS Schaidt (So, 15), TuS Niederkirchen - TSV Landau, VTG Queichhambach - ASV Fußgönheim, SV Erlenbach - FV Dudenhofen II (So, 15.30 Uhr).