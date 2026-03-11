Am Sonntag (15.30 Uhr) startet Fußball-Landesligist SV Büchelberg im heimischen „Ried“ gegen den Rangachten SVW Mainz ins letzte Saisondrittel. Der Einsatz stimmte bei der 0:1-Niederlage in Offenbach, doch die Rückrundenbilanz ist ernüchternd. Der Bienwaldclub holte nur sechs von 15 möglichen Punkten.

Zu Hause sind die Blau-Weißen noch unbesiegt. Der Sportliche Leiter Daniel Ochsenreiter: „Ein Heimdreier ist fast schon Pflicht. Doch es wird nicht einfach, bei unserem 2:1-Hinspielsieg war es ein Duell auf Augenhöhe.“ Der Einsatz von Kazuaki Nishinaka (Wadenzerrung) ist fraglich, Innenverteidiger Anthony Leonhard (Adduktorenprobleme) fällt noch länger aus.

Es deutet sich ein Herzschlagfinale um die Aufstiegsplätze an, die besten sieben Teams trennen nur vier Punkte. Darunter zwei weitere südpfälzische Teams: Fortuna Billigheim-Ingenheim eröffnet den Spieltag am Samstag (14.30 Uhr) bei der TSG Pfeddersheim, der FSV Offenbach muss am Sonntag (15.30 Uhr) zum FSV Schifferstadt. Der abstiegsbedrohte TuS Knittelsheim empfängt den neuen Tabellenführer VfB Grünstadt (Sonntag, 15 Uhr).