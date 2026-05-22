Fußball-Landesligist SV Büchelberg will sich im Fernduell um den Titel mit dem VfR Grünstadt keine Blöße geben. Aber die Aufgabe gegen Speyer 09 ist knifflig.

Büchelberg. Fällt am Sonntag der Vorhang im letzten Akt des Herzschlagfinales um die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga Ost? Dazu muss der SV Büchelberg zu Hause gegen den FC Speyer 09 punkten und auf einen Ausrutscher des punktgleichen VfB Grünstadt beim Rangneunten SVW Mainz hoffen.

Doch ein Blick auf die Rückrundentabelle zeigt, dass der SVB die deutlich kniffligere Aufgabe vor der Brust hat: Der FC Speyer 09 belegt in der Rückrundentabelle mit 27 Punkten den dritten Rang, die Mainzer sind nur Drittletzter. Speyers Topscorer Mirco Cet Müller ging in der vergangenen Saison noch für den Bienwaldclub auf Torejagd.

Spielerische Leichtigkeit ist wieder da

Der 26-jährige Müller erzielte bisher 19 Treffer, am vergangenen Sonntag beim 7:0-Sieg, just gegen den SVW Mainz, traf er dreifach. Doch der SVB geht mit breiter Brust in die Partie. Der überzeugende 6:1-Sieg beim SV Gimbsheim war der vierte Dreier in Folge, die spielerische Leichtigkeit ist zum richtigen Zeitpunkt wieder da. Der Sportliche Leiter Daniel Ochsenreiter meint: „Wir müssen unsere Leistung der beiden vergangenen Partien wieder abrufen. Dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir unsere Hausaufgaben machen und die Partie für uns entscheiden.“

Das Hinspiel gewannen die Büchelberger mit 3:1. Schiedsrichter wird Florian Stahl (Zweibrücken) sein, der das Achtelfinale im Verbandspokal leitete, das der SVB zu Hause gegen den TSV Gau-Odernheim mit 1:3 nach Verlängerung verlor.

Termin für eventuelles Entscheidungsspiel steht

Bei Punktgleichheit von Büchelberg und Grünstadt kommt es am kommenden Mittwoch in Speyer zu einem Entscheidungsspiel um die Meisterschaft und den damit verbundenen direkten Aufstieg in die Verbandsliga. Der Verlierer dieser Partie hätte am 2. Juni Heimrecht in der Aufstiegsrelegation der Vizemeister gegen den West-Zweiten (SC Hauenstein oder SG Meisenheim/Desloch/Lauschied).

Der TuS Knittelsheim muss bei der TSG Pfeddersheim einen Zähler holen. Dann beenden die Gelb-Schwarzen die Saison als Drittletzter und bewahren sich eine Minimalchance auf den Ligaverbleib. Der FSV Offenbach empfängt das Schlusslicht TuS Neuhausen, Fortuna Billigheim muss zum ASV Fußgönheim.