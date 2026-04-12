Wieso Büchelbergs Trainer Kevin Apfel nach der Landesliga-Partie gegen die abstiegsbedrohten Ingelheimer enttäuscht ist.

Durch zwei Treffer in der Nachspielzeit von Mathieu Lehmann (Abstauber) und Jean Dheurle (per Hacke nach Ecke von Lucas Palau) sicherte sich Landesliga-Primus SV Büchelberg auf den allerletzten Drücker ein 2:2 nach torloser erster Hälfte gegen die abstiegsbedrohte Spielvereinigung Ingelheim. Freude wollte bei Fans und Verantwortlichen jedoch nicht aufkommen, zu ernüchternd war die Leistung der Elf von Kevin Apfel.

Vielleicht lag es an der sehr defensiven Grundordnung, dass die einzige Sturmspitze Yannick Schneider völlig in der Luft hing und keine Bälle bekam. Es fehlte jeglicher Mut im Spiel nach vorne: kein Pass auf die Flügel, kein Schussversuch aus der Distanz, keine gegenseitige Aufmunterung.

Was der Schiedsrichter-Beobachter sagt

Einziger Aufreger vor der Pause: Lars Oeßwein vertändelte an der Eckfahne leichtfertig den Ball, doch Keeper Malcolm Little als bester Büchelberger an diesem Tag machte geschickt gegen Jonathan Trost das kurze Eck zu. „Es war zu keiner Phase zu erkennen, das hier der Tabellenführer gegen ein Kellerkind spielt“, sagte der oberligaerfahrene Schiedsrichter-Beobachter Dorian Volker Schurer (Landau). „Es kann nur besser werden“, sagte Wörths Stadtbürgermeister Steffen Weiß.

Ein wenig wurde seine Hoffnung erfüllt: Der SVB erarbeitete sich ein Übergewicht und kam zu ersten Möglichkeiten. Zwei Kopfbälle von Romeo Riedling verfehlten knapp das Tor, den dritten Versuch des jungen französischen Innenverteidigers entschärfte Gästekeeper Fabian Haas. Felix Cölln sorgte für etwas mehr Betrieb, scheiterte nach einer Stunde freistehend am herausgeeilten Haas.

Zwei Kontertore

Die Gäste zeigten über die komplette Spielzeit die reifere Spielanlage und kamen in dieser Büchelberger Drangphase zu zwei Treffern nach Kontern. „Kilometerfresser“ und Kapitän Tom Zimmer setzte den kaum vom Ball zu trennenden Francesco Teodonno in Szene. Little parierte seinen Schuss, doch Maximilian Tzieply staubte im zweiten Versuch zum 1:0 ab (63.). In der 88. Minute legte Sandro Zey am langen Pfosten eine Rechtsflanke von Teodonno ab, Thiemo Stavridis vollendete zum 2:0. Der Bienwaldclub hatte das Remis auch Schiedsrichter Timo Kustes (Pirmasens) zu verdanken, der acht Minuten Nachspielzeit gewährte.

Nach dem 2:2 kam es zu einer kurzen Rudelbildung mit Gelb-Rot für Büchelbergs Kapitän Gianluca Calabrese. Fazit von Gästecoach Eric Öhler: „Vor der Partie hätte ich ein 2:2 unterschrieben. Wir waren nah dran an einem Dreier, der wichtige Signalwirkung für die kommenden Spiele um den Ligaverbleib gehabt hätte. Am Schluss haben die Körner gefehlt, um alles wegzuverteidigen.“ Sein restlos enttäuschter Gegenüber Kevin Apfel, der verletzt passen musste, suchte nach Worten: „Es war das schlechteste Spiel, seit ich hier Cheftrainer bin. Das war nicht die Mannschaft, die ich kenne. Daran ändert auch der späte Punktgewinn nichts.“