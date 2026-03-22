0:1-Pausenrückstand, phasenweise nur sieben Feldspieler auf dem Platz. Doch der SV Büchelberg gewann mit 2:1 gegen Phönix Schifferstadt und rückte in der Fußball-Landesliga zwischenzeitlich wieder am punktgleichen Spitzenreiter VfR Grünstadt vorbei. Der FSV Offenbach sitzt ihnen im Nacken.

Das 0:1, ein Elfmeter von Tobias Riemer nach Foul von Lucas Pfau an Luis Giertzsch (35.), stellte in Büchelberg den Spielerverlauf auf den Kopf. Die Platzherren hatten Chancen, dennoch enttäuschte die Elf von Kevin Apfel vor dem Wechsel. Im zentralen Mittelfeld fehlte die ordnende Hand, viele nach gleichem Muster geschlagene Eckbälle sorgten für wenig Gefahr. Volker Brecht, der Architekt des Büchelberger Fußballprojekts, zur Pause: „Ich bin maßlos enttäuscht, das grenzte schon an Arbeitsverweigerung.“

Nach einer Stunde wird es turbulent

Nach der Pause steigerten die Büchelberger sich. Ein Kopfballtor von Lars Ößwein nach Palau-Hereingabe (60.) und Daniel Kopf mit dem 2:1 aus dem Getümmel (80.) sorgten für den wichtigen Heimdreier im engen Titelrennen. Nach einer Stunde wurde es turbulent und unübersichtlich, dazu trug auch der Referee bei. In einer nicht unfairen Partie stellte er innerhalb einer guten Viertelstunde zunächst Gästeakteur Kingsley Nuro und dann die drei Büchelberger Palau, Spielertrainer Kevin Apfel und Felix Cölln mit Zeitstrafen oder Gelb-Rot vom Platz. Doch die offensiv harmlosen Gäste konnten aus der doppelten Überzahl kein Kapital schlagen.

„Wilde Begegnung“

Apfel nach der Partie: „In einer ganz wilden Begegnung hatten wir trotz einiger individueller Fehler über die komplette Distanz die volle Spielkontrolle. Deshalb geht unser Sieg natürlich in Ordnung.“ Gästecoach René Schwall: „Nach unserer Führung hatte ich irgendwie auf ein dreckiges 0:1 gehofft. Doch unsere Konter haben wir nicht sauber zu Ende gespielt. Die bessere und dominantere Mannschaft hat hochverdient gewonnen.“

FSV Offenbach in diesem Jahr unbesiegt

Nach einem ungefährdeten 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen die SpVgg Ingelheim bleibt der in diesem Jahr ungeschlagene FSV Offenbach dem punktgleichen Führungsduo auf den Fersen. Mit einem frühen Doppelpack (15. und 24. Minute) stellte Daniel Szadorf die Weichen auf Sieg. In einer kurzen Drangphase der Gäste machte Arnti Kotsi per Flachschuss aus 15 Metern acht Minuten vor Schluss den Deckel drauf.

Gar mit 6:1 gewann der Tabellenfünfte Fortuna Billigheim-Ingenheim sein Heimspiel vor gut 200 Zuschauern gegen die Wormatia Worms II, die nach einer halben Stunde (Gelb-Rote Karte) in Unterzahl war. Hannes Jensen schoss das letzte Tor kurz vor Schluss.