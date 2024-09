Landesligist SV Büchelberg tritt Spitzenspiel gegen Mainz mit einem 19-jährigen Mittelstürmer aus dem Elsass an. Fünf Tore hat er schon geschossen.

Gipfeltreffen der Landesliga Ost im Ried: Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt der Rangdritte SV Büchelberg (14 Punkte) Spitzenreiter SVW Mainz (16). Beide Teams sind noch ungeschlagen. Die Gäste aus dem Stadtteil Weisenau spielten in den 1960er-Jahren in der zweitklassigen Regionalliga, waren zeitweise die Nummer eins in der Landeshauptstadt vor dem FSV 05. Ihr bislang letztes Gastspiel in der Südpfalz endete mit einem 3:2-Sieg beim FC Bienwald Kandel vor zwei Wochen. Sie beeindruckten mit schnellem Umschaltspiel aus der von Kapitän Dominik Higi bestens organisierten Abwehr. Patrick Wagner war an allen drei Treffern beteiligt.

Fünf Talenten aus Grenzdörfern

SVB-Sportvorstand Jürgen Friedmann fordert: „Es ist unser Anspruch, dieses Spiel zu gewinnen. Dafür müssen wir unsere Passqualität verbessern.“ Für Tore sorgt seit Saisonbeginn Mittelstürmer Mathieu Lehmann, der bisher fünfmal getroffen hat. Der 19-Jährige ist schnell, weicht auf die Flügel aus. Er ist einer von fünf jungen Talenten aus elsässischen Grenzdörfern, wohnt im zehn Kilometer entfernten Munchhausen, wurde ab dem zwölften Lebensjahr im FCSR Haguenau ausgebildet. Der Viertligist gilt nach Racing Strasbourg als zweite Kaderschmiede im Osten Frankreichs. Lehmann trainierte in der ersten Mannschaft mit, in der zweiten Mannschaft in der Verbandsliga sicherte er sich mit 15 Treffern die interne Torjägerkanone. Der Kontakt entstand über einen Freund von Innenverteidiger Romeo Riedling. Lehmann schaute sich Spiele des SVB an: „Die Begeisterung, die vielen Fans, die Stadionansagen. Das kannte ich in Frankreich nicht.“ Nach dem Abschlusstraining essen alle gemeinsam, sitzen noch lange mit den Fans zusammen. „Es geht sehr familiär zu“, so Lehmann. Zu den Heimspielen kommen neben seinen Eltern auch viele andere Elsässer. Lehmann geht regelmäßig ins Fitnessstudio. In seinem Heimatverein FC Munchhausen trainiert er die dritte Mannschaft. Nach dem Abitur besucht er für zwei Jahre die Institution Sainte Philomène in Haguenau. An der Privatschule bildet er sich im Bereich „Consulting and Marketing of Technical Solutions“ weiter, dem Verkauf und Einkauf von Industriegütern und -dienstleistungen.

Weitere Spiele

Das Purzelmarktspiel TSV Fortuna Billigheim/Ingenheim - SV Gimbsheim am Samstag wurde auf 16 Uhr vorverlegt. Am Sonntag spielen: Wormatia Worms II - TSG Jockgrim (15.15 Uhr), Phönix Schifferstadt - FC Bienwald Kandel (16 Uhr), TuS Knittelsheim - Mombach (16.30 Uhr).