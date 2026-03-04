Michael Scheib wird ab Sommer neuer Cotrainer des SV Büchelberg. Er tritt die Nachfolge von Marcel Adel an, den es mit Kevin Apfel zu Viktoria Herxheim zieht. Der B-plus-Lizenzinhaber Scheib (53) hatte schon mehrere Trainerstationen in der Südpfalz, unter anderem beim damaligen Verbandsligisten VfR Kandel. Aktuell ist er Cheftrainer des SC Busenberg in der B- Klasse Pirmasens Ost. Seit vielen Jahren ist er Stützpunkttrainer im SWFV im Nachwuchsbereich.