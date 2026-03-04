Fußball SV Büchelberg bekommt neuen Cotrainer
Michael Scheib wird ab Sommer neuer Cotrainer des SV Büchelberg. Er tritt die Nachfolge von Marcel Adel an, den es mit Kevin Apfel zu Viktoria Herxheim zieht. Der B-plus-Lizenzinhaber Scheib (53) hatte schon mehrere Trainerstationen in der Südpfalz, unter anderem beim damaligen Verbandsligisten VfR Kandel. Aktuell ist er Cheftrainer des SC Busenberg in der B- Klasse Pirmasens Ost. Seit vielen Jahren ist er Stützpunkttrainer im SWFV im Nachwuchsbereich.