Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Porsche-Cup müssen die Achtelfinalisten am Samstag wegen des schlechten Wetters ausziehen. Die Halbfinalisten kehren am Sonntag auf die Anlage des TC SW Landau zurück. Der an vier gesetzte Steffen Hillenmeier verhindert im Finale eine weitere Überraschung.

Steffen Hillenmeier vom TSC Mainz hat die dritte Auflage des Porsche-Tennis-Cups beim TC Schwarz-Weiß Landau gewonnen. Im Finale setzte er sich mit 6:1 und 6:2 gegen Daniel Kalotai vom TC Blau-Weiß