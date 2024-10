Der FFV Fortuna Göcklingen gewann zum vierten Mal in Folge in der Fußball-Verbandsliga der Frauen. Gegen die DSG Breitenthal gab es ein 3:0 in Insheim.

In der 13. Minute eroberte Lillien Künkel stark an der Außenlinie den Ball und passte weiter zu Michelle Siegle. Siegle bewies eine gute Übersicht und passte hoch in den Strafraum. Deborah Weber hatte die Zeit den Ball zu kontrollieren und verwandelte ihn gekonnt zur Führung. Die Fortuna-Abwehr und Torhüterin Elina Förg zeigten eine konstante und sichere Leistung, sodass die Gäste bis auf einen Schuss aus 22 Metern keine gefährlichen Angriffe beenden konnten.

Wieder war es dann Lillien Künkel, welche in der 36. Minute das 2:0 einleitete. Katharina Jost überspielte mit einem Flachpass Mittelfeld und Abwehr der Gäste auf der Außenbahn. Künkel spielte die Kugel platziert ins Zentrum, wo Lena Simon den Ball annahm und überlegt an der Torhüterin vorbei ins Tor schob. Die stark spielende Katharina Jost verteilte die Bälle gekonnt im Zentrum und leitete so weitere Angriffe für Deborah Weber, Fabienne Heintz und Lillien Künkel ein. Es war eine höhere Führung zur Halbzeit möglich.

Neues Tempo

Die Einwechslungen im zweiten Spielabschnitt brachten noch einmal neues Tempo ins Spiel. Mit Leny Zehnle konnte die Fortuna noch einmal neue Akzente im Spiel nach vorne setzen. Ring bediente in der 70. Spielminute mit einem langen Pass die eingewechselte Andrea Bendel, die den Ball gezielt in den Strafraum brachte. Die erst eingewechselte Jule Weweler erhöhte zum 3:0. Am Ende standen 13:2 Torschüsse zu Buche.

Das nächste Ligaspiel ist erst am Sonntag, 10. November, um 14 Uhr gegen den Tabellennachbarn 1. FSV Mainz 05 II in Insheim.