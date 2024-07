Die jüngere 4 x 100 Meter-Staffel der Startgemeinschaft Nußdorf-Germersheim-Deidesheim konnte bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U18 und U23 in Mönchengladbach ihre Vorleistung toppen. Die Startgemeinschaft holte sich Bronze in neuer Rheinland-Pfalz-Rekordzeit von 42,35 Sekunden. Das Team in der Besetzung Simon Oehl, Hendrik Lindemann, Constantin Reiß und Linus Valion war im schnellsten Zeitlauf eingeteilt.

Das Konzept für diese Startgemeinschaft hat sich bisher bewährt, in Mönchengladbach war auch noch ein Ersatzsprinter (11,46 Sekunden) vor Ort. Zukünftig sollte dieses Erfolgsrezept auch auf die Klassen U20 und U23 übertragen werden können.

Die ersatzgeschwächt angetretene U23-Staffel konnte aufgrund eines verhauenen ersten Wechsels keine gute Platzierung erreichen.

2025 noch eine Chance

Clemens Pfadt vom TV Nußdorf ging in seinem Halbfinale über die 400 Meter Hürden etwas zu verhalten an und kam als Zweiter in 57,12 Sekunden ins Ziel. Selbst mit seiner Bestzeit von 56,43 Sekunden hätte er sich nicht für das hochkarätige U18-Finale qualifizieren können. Lea Braun vom LCO Edenkoben verpasste den Endkampf im Kugelstoßen. Im dritten Durchgang erzielte sie 12,76 Meter. Sie und Pfadt sind im kommenden Jahr nochmals startberechtigt und sollten dann die angestrebten Endkämpfe erreichen.

Über neue persönliche Bestleistungen freute sich die Sprinterin Sevetlana Da Silva von der TS Germersheim: 12,38 Sekunden über 100 Meter, 25,69 über 200 Meter. Die Vorläufe waren Endstation. Jan Grammer vom ASV Landau war über die 110 Meter Hürden (diesmal 15,61 Sekunden) schon viel schneller gewesen.