Im Sommer gibt es Stabhochsprung-Meetings in Landau, Jockgrim und Bad Bergzabern. In Landau geht es zurück ins Stadion.

Das 28. Landauer Stabhochsprung-Meeting ist am Samstag, 18. Juli. Aber nicht der Theodor-Heuss-Platz wird diesmal der Schauplatz sein. Die Verantwortlichen des TV 1861 im ASV Landau haben sich kurzfristig entschieden, das Meeting im Landauer Südpfalzstadion auszutragen.

Das erste Meeting war 1986 auf dem Rathausplatz. Im Stadion, lange auf dem Obertorplatz und einmal auf dem Neuen Messplatz wurde schon gesprungen. Hauptgründe für die Rückkehr ins Stadion sind wohl ein verspäteter Beginn der Sponsorensuche und ein nicht zu übersehender Mangel an Mitarbeitern bei den umfangreichen Vorarbeiten auf dem Platz vor dem ehemaligen Landesgartenschaugelände.

In Jockgrim im Stadion

In ununterbrochener Reihenfolge werden sich die Stabartisten beim 30. Stabhochsprung-Meeting am Mittwoch, 5. August, in Jockgrim treffen. In den ersten Jahren fand das Spektakel auf der Ludwigstraße statt, seit vielen Jahren wird es im Stadion ausgetragen. Höhepunkt war 2006 der Sechs-Meter-Sprung des US-Amerikaners Brad Walker.

Erst zum dritten Mal treffen sich vor dem Schloss in Bad Bergzabern Weltklasse-Athleten am Donnerstag, 21. Mai, zum Stabhochsprung-Meeting, angereichert mit zwei Vorspringen von Schülern, Jugendlichen und Elitespringern aus der näheren Umgebung. Bisher konnte Jochen Wetter vom ASV Landau, der dem TV Bad Bergzabern hilft, 31 Springer auf die Meldelisten schreiben. Er und Meetingdirektor Christoph Zepp vom Turnverein sind weiterhin auf der Suche, für das Hauptprogramm ein bis zwei weitere Spitzenspringer nach Bad Bergzabern zu bekommen.