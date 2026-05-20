Am Donnerstag geht es in Bad Bergzabern wieder hoch in die Luft. Beim 3. Stabhochsprung-Meeting trifft sich die Elite dieses Sports in der Kurstadt. Fällt 2026 der Rekord?

Der Zeitplan: Christoph Zepp und Giuliana Haas, die das Ganze in der Stadt als Köpfe organisieren, holen am Dienstag die US-Amerikaner Matt Ludwig und Scott Toney am Flughafen ab und bringen sie ins Schlosshotel, wo die beiden übernachten. Läufer Andre Zschaubitz kümmert sich am Mittwoch um den Griechen Ioannis Rizos. Wenn die beiden in Bad Bergzabern ankommen, ist der Aufbau der Anlage vor dem Schloss bereits in der Mache, wo am Donnerstag, dem 21. Mai, um 12 Uhr der erste Teil des 3. Stabhochsprung-Meetings des TV Bad Bergzabern beginnt. Die Stars sind dann am ab 18 Uhr an der Reihe.

Die Tschechen Dan Basta und Mario Haizler und der Belgier Ben Broeders kommen mit dem Auto. Torben Blech kennt sich aus in der Südpfalz, der 31-Jährige von Bayer Leverkusen ist der Vorjahressieger mit 5,60 Metern. Den Meeting-Rekord hält der US-Amerikaner Zachery Bradford mit 5,82 Metern bei der Premiere 2024.

13 Männer im Hauptspringen

Jedes Meeting hat seinen Reiz. Der Marktplatz in Recklinghausen, die Altstadt in Hof mit der Marienkirche, die Rheinpromenade in Düsseldorf, Jockgrim mit seinem Stadion. Das Meeting am Tegernsee gibt es nicht mehr, Landau setzt in diesem Jahr aus. Seit 2024 ist das Schloss in Bad Bergzabern unter den Bewerbern für ein besonders Spektakel. Das Ambiente hat Zepp, den früheren Mittel- und Langstreckenläufer, schon immer gereizt, um in Bad Bergzabern etwas Großes zu veranstalten.

Der 46-jährige Privatkundenberater bei einer Bank trainierte in der Stadt die ehemaligen Stabhochspringer Jens Zeiß, Marlene und Luisa Wichmann und kam damals schon in Kontakt mit dem Landauer Stabhochsprung-Idol Jochen Wetter, der auch diesmal die Felder zusammengestellt hat. Seit Januar ist Wetter dran. Der Franzose Robert Emig hat ihm abgesagt. Die Freiluftsaison beginnt erst. Für das Hauptspringen zugesagt haben dafür der deutsche Überraschungsmeister Gilian Ladwig vom Schweriner SC, Louis Pröbstle, Fabio Wünsche und Constantin Rutsch, der Grieche George Papanastasiou und der Schweizer Adrian Kübler.

Vom Laufen zum Stabhochsprung

13 Männer gehen planmäßig das Hauptspringen an. Ein Australier (Alex Chan, mit 5,36 Metern aufgeführt, trainiert in der Schweiz) und zwei Franzosen (Arthur Schild und Alexis Durigon) sind im zehnköpfigen B-Feld, das um 15 Uhr bei einer Anfangshöhe von 4,30 Metern loslegt. Kristof Huntenburg vom ASV Landau, Bestleistung 4,31 Meter, führt den ersten Wettbewerb des Tages an, der bei 2,70 Metern beginnt.

Es ist das erste Meeting für die Mittelstreckenläuferin und Mitorganisatorin Giuliana Haas. Zepp und der Landauer Altmeister Dennis Schober haben die junge Frau vorbereitet, die gerade bei den Pfalzmeisterschaften in Kandel ihre Premiere absolviert hat: 2,90 Meter, Platz zwei.

Hoffnung auf das Wetter

Zepp hält am Modus Operandi fest. Jedermann hat Zugang, ohne in die Tasche greifen zu müssen. Wer will, wirft freiwillig in die Spendendose ein. „Das mach ich lieber, als Eintritt zu verlangen“, sagt Zepp. 60, 70 Leute bringen sich ein. Die Basketballer sind am Essensstand. Es gibt zwei Getränkestände und Kaffee und Kuchen. Alles ist in Vereinshand. Für Sponsoren, einige sind abgesprungen, andere dazugekommen, gibt es den VIP-Bereich, Werbeflächen und Springer-Patenschaften. Ihre Namen werden auf den Startnummern individuell mit Athleten verknüpft.

Für den Donnerstag hat Zepp einen Wunsch: trocken und wenig Wind. Wobei sich laut Wetter herumgesprochen hat, dass es in Bad Bergzabern zweimal Rückenwind gegeben hat. Der hilft, eine höhere Anlaufgeschwindigkeit zu erreichen. Der Veranstalter rechnet wieder mit 1400, 1500 Zuschauern.