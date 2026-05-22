Beim 3. Stabhochsprung-Meeting in Bad Bergzabern stimmen Wetter und Stimmung. Während einige jubeln, kämpft eine Athletin mit der Einstiegshöhe – und gibt nicht auf.

Was ist schiefgelaufen? „Nichts, außer dass ein paar Springer absagen mussten“, sagt Christoph Zepp am Donnerstagmittag um halb 12 Uhr. Bereits am Vortag hatten Helfer des 3. Stabhochsprung-Meetings in Bad Bergzabern am Schloss die Anlage mit dem 50 Meter langen Laufsteg, rund 100 Brauerei-Sitzgarnituren und Verpflegungsstände am Schloss aufgebaut. Zepp ist der Meeting-Direktor: „Die Vorbereitungen sind erledigt. Um 12 Uhr geht es los. Optimale Bedingungen für spannende Wettkämpfe.“

Für Giuliana Haas wird das erste Vorspringen eine Enttäuschung. Acht Nachwuchsathleten und die 24-jährige Mittelstreckenläuferin, die vor sieben, acht Monaten die Idee hatte, sich wegen des Meetings im Stabhochsprung auszuprobieren, treten an. Jochen Herrmann vom TVB moderiert und animiert das Publikum: „Vorhin waren Grundschüler da, die waren doppelt so laut.“ Der frühere 400-Meter-Läufer kommt aus dem Nachtdienst, er ist Erzieher im Kinderheim in Oberotterbach. Er will seinen Verein unbedingt unterstützen.

Giuliana Haas hadert

Haas ist um 6.30 Uhr aufgestanden, seit Viertel nach acht ist sie am Schloss: „Wenn man mitorganisiert, ist immer viel zu tun“, sagt die angehende Lehrerin, die noch ihre Master-Arbeit schreiben muss. Und ist in Gedanken gleich wieder bei ihrem Wettkampf: „Es ist einfach so schade. Im Training easy 2,60 Meter. Jetzt, wo es darauf ankommt ...“

Giuliana Haas (links) bei der Vorbereitung auf ihren Sprung. Foto: thc

Kurz vor dem Wettkampf: „Der Körper muss sich darauf einstellen, sie muss die Hüfte nach oben bekommen. Da ist noch ganz viel an Basics aufzuarbeiten. Wenn sie das macht, kann es ganz schnell höher gehen“, sagt der Landauer Altersklassen-Weltmeister Dennis Schober, der sie manchmal im Training begleitet. Heute geht es nicht höher. „Eigentlich ist es voll drin“, sagt Haas, nachdem sie ihre Einstiegshöhe nicht geschafft hat. „Die Höhe hatte ich, kam aber nicht nach vorne.“

Enttäuscht von sich, kann keiner sie in den Minuten nach ihrem dritten Wettkampf trösten. Bei den Pfalzmeisterschaften sprang sie 2,90 Meter, danach in Zweibrücken 2,80 Meter. „Das Einspringen hatte sich noch gut angefühlt“, sagt sie. Als Läuferin hat sie mal eine schlechte Zeit, aber nie kein Ergebnis wie jetzt.

Paula Legner nahe an der WM-Norm

Die Siegerin des ersten Vorspringens hat da bessere Laune: „Wieder vier Meter gesprungen. 4,10 Meter wären U20-WM-Norm gewesen, ich kann mich nicht beschweren.“ Paula Legner aus Zweibrücken ist 18 Jahre alt und hat gerade das Abitur erreicht. Seit fünf, sechs Jahren ist die ehemalige Leistungsturnerin beim Stabhochsprung und eifert ihrem älteren Bruder nach. Ein Jahr lang will sie sich auf den Sport konzentrieren, auf Reisen gehen und jobben – wie jetzt gerade auf einem Erdbeerhof. In Bad Bergzabern gewinnt sie vor Julia Schinke (TuS Sohren) und den U18-Besten Emma Gense und Mira Drißler (MTG Mannheim/alle 3,70 Meter). U18-Sieger wird Aron Tepel vom ASV Landau, der ebenfalls vier Meter überquert.

Jakob Legner (21) gewinnt das zweite Vorspringen mit Bestleistung 5,20 Metern vor seinen Zweibrücker LAZ-Teamkollegen Ben Silas Kribelbauer (5,05 Meter) und dem noch jüngeren David Könsgen (4,75 Meter). „Perfekte Bedingungen. Die Stimmung wird immer besser. Das ist ein gutes Pflaster für mich“, sagt der Jura-Student aus Saarbrücken.

Zernikel spricht über Zeitpunkt des Comebacks

Zur Siegerehrung ist der immer noch nicht fitte Olympia-Teilnehmer Oleg Zernikel vom ASV Landau da. Wann wird er wieder springen? „Vielleicht im August, September. Wir werden sehen“, sagt der 31-Jährige ins Mikro bei Michael Werling, der die Moderation übernommen hat und später die Teilnehmer am Hauptspringen vorstellen wird.

Als das zu Ende ist (der Belgier Ben Broeders hat mit 5,60 Metern gewonnen) und um 20.40 Uhr die letzte Siegerehrung des Tages mit Prominenten, Sponsoren und den Meeting-Chefs auf der Schlosstreppe ansteht, fühlt sich Giuliana Haas schon besser. Den Stabhochsprung will sie weiter verfolgen. Sie ist zu den Heidelberger Qualifikationstagen am Sonntag gemeldet.