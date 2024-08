Anjuli Knäsche, die im olympischen Finale in Paris den 14. Platz belegte, tritt am nächsten Samstag beim Stabhochsprung-Meeting der TSG Jockgrim an. Eigentlich wollte die 30-Jährige 2019 aufhören, um anderen Dingen mehr Raum geben zu können. In Paris sprang sie über 4,40 Meter. In ihrer letzten Saison ist laut Gunther Hellmann, der das Meeting in Jockgrim mit Nachwuchswettkämpfen am Freitag und Springen von Männern und Frauen am Samstag ab 17 Uhr im Stadion organisiert, die Britin Holly Bradshaw. Hellmann über die 32-Jährige: „Sie wollte unbedingt noch mal nach Jockgrim kommen, ich habe sie gerne aufgenommen.“ Bradshaw gewann jeweils Bronze bei zwei Europameisterschaften und einer WM.

Die US-Amerikanerin Emily Grove (31), die im Mai in Eugene über 4,63 Meter flog, reise extra an und fliege nach dem Meeting wieder nach Hause. Aus Paris werden neben Knäsche die Neuseeländern Olivia McTaggert, die Italienerin Roberta Bruni und die Norwegerin Lene Retzius in Jockgrim erwartet. Im Männerfeld ist auch der Belgier Ben Broeders, Freund der niederländischen Sprinterin und Hürdenläuferin Femke Bol.