Landau hat einen Stabhochsprung-Weltmeister: Dennis Schober. Der 35-Jährige setzte sich am Mittwoch bei den Hallen-Weltmeisterschaften der Senioren im polnischen Torun in der Altersklasse M35 durch.

„Ich bin ja kein Profi. Mit fünf Metern bei den 35-Jährigen bin ich absolut zufrieden“, sagte der Athlet, der 40 Zentimeter höher sprang als Vizemeister Przemyslaw Czerniak. Bei 4,60 Metern stieg Schober als Favorit um 10 Uhr in den Wettkampf ein. Er hatte viel Aufwand betrieben und viel nachgedacht auf der Anfahrt in seinem elektrisch betriebenen Hyundai: „Ich wollte was zeigen.“ Seit Montag ist er in Torun.

Der Wettkampftag begann für ihn um 6.45 Uhr und mit zwei Kaffee, Rühreiern und Früchtejoghurt. Um 8 Uhr war er in der Halle. Die 4,60 Meter und 4,75 Meter sprang er im ersten Versuch. Wie im Training. Bei fünf Metern hatte er den ersten Fehlversuch. „Ich habe ihn nicht so gut getroffen, ein bisschen unterlaufen, dann den Anlauf korrigiert.“ Er packte die härteren Stäbe aus seinem Sechser-Sortiment aus. „Das lief gut vom Gefühl her.“ Nach übersprungenen 5,00 Metern ging er dreimal die 5,11 Meter an. Er konnte sich schon feiern lassen. Weder der Pole Czerniak (4,60 Meter), Johannes Lüsse vom TSC Schott Mainz (4,45) noch die anderen fünf Männer in der Gruppe kamen so hoch.

Schober blieb noch in der Halle. Später, beim gemeinsamen Essen mit anderen Athleten, will er sich einen Whisky-Cola gönnen. Am Donnerstagmorgen macht er sich auf den Rückweg nach Landau. Er plant 14 Stunden für die 1100 Kilometer ein. Nach einer Woche Urlaub beginnt er mit der Vorbereitung auf den Sommer.