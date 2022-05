S-Springen? „So weit sind wir noch nicht zusammengewachsen“, sagt Maja Ehmer und lacht. Die 20-Jährige reitet Lillibell und ist eine der Lokalmatadorinnen beim Springturnier des RRV Herxheim, das Spaß mit großem Sport verbindet.

Der Freitagvormittag beginnt mit Springpferdeprüfungen für junge Pferde, gegen 14 Uhr startet das erste M-Springen. Auf der Reitanlage am Waldstadion begrüßt der Gastgeber fast 300 Reiter mit über 450 Pferden. Am Samstag ab 12.30 Uhr steigen die Amateure in den Sattel und bestreiten ein L- und ein M-Springen. Es sind Qualifikationsprüfungen für den „Ersten großen FAB-Amateur-Cup“. FAB ist der Förderkreis für Amateur- und Berufsreitsport, der Qualifikationsprüfungen finanziell, unterstützt. Am Samstag um 16.45 Uhr beginnt das Zwei-Sterme-M-Springen und danach das „Jump & Schieb“.

Springen und schieben

Was das ist? Der Veranstalter erläutert es: Zuerst absolviert ein Reiter mit seinem Pferd einen kleinen Parcours. Er springt vom Pferd, rennt zu seiner Schubkarre und steigt ein. Sein Partner muss ihn jetzt über einen kleinen Geschicklichkeitsparcours ins Ziel schieben. Im Zweikampf-Modus kommt jeweils das schnellere Team eine Runde weiter. Der Sieger dürfe sich danach an der Bar bei Musik und Tanz feiern lassen.

Die 15-jährige Lillibell ist Maja Ehmers drittes Pferd. Untergebracht ist es in einem Privatstall bei Freunden in Herxheim. Mit vier Jahren saß die 20-Jährige schon auf dem Pferd, mit sechs Jahren bei Springen. Sie studiert im vierten Semester Förderschullehramt in Landau.

S-Springen mit Siegerrunde

Alina Memmer, Bastian und Nils Ehmer, Max Fritz, Lena Knecht, Ally Forstner, Susanne Gruber, Sarah Rung sowie Nicole, Daniela, Nina, Walter, Anna Maria, Stefan, Gabriele und Christopher Eichenlaub sind weitere Reiter des RRV. Der Sonntag beginnt mit Springpferdeprüfungen. Der sportliche Höhepunkt, das S-Springen mit Siegerrunde, startet um 16.15 Uhr. Der Gastgeber zählt neben Michael Hoffmann und Nicole Lacher vom RFV Zeiskam Lars Gehrig zu den Favoriten. Gehrig bringe „E.T.’s Queeny“ aus dem Besitz von Weltcupsieger und Olympiareiter Hugo Simon aus Weisenheim mit.

In Herxheim ist verkaufsoffener Sonntag, die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.