Rope Skipping ist das eine, eine Meisterschaft auszurichten das andere. Die TS Germersheim glänzt in beidem in der Fortmühlhalle in Bellheim. Zum Schluss wird alles wieder eingepackt.

In der Fortmühlhalle Bellheim richtet die TS Germersheim die Pfälzer Einzelmeisterschaften im Rope Skipping aus und stellt in fast jeder Altersklasse den Sieger. Was sich so leicht anhört, hat einiges an Planung und Arbeit in sich.

Für Abteilungsleiterin Simone Illing hieß dies zunächst, eine passende und freie Halle zu finden. In der Vorplanung musste dann an alles gedacht werden: Was wird an Essen und Trinken für die Teilnehmer angeboten? Wo findet man helfende Hände, was ist in der Halle vorhanden? Was muss aus Germersheim mitgebracht, was muss eingekauft werden? Wer wird Kampfrichter, wer moderiert, wer betreut die Musikanlage?

Vom Teller bis zum Kabel

Es war dann auch keine reine Wettkampfvorbereitung der Germersheimer, sondern ein sportives Kistenschleppen: Von Germersheim mussten Getränke, Teller, Tassen, Besteck, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Verlängerungskabel, Alufolie, Scheren, Musikanlage und vieles mehr nach Bellheim gefahren werden. Da in der Halle nicht genügend Tische vorhanden waren, brachte das TS-Team noch fünf Tische mit.

Brezeln mussten bestellt und am Morgen des Wettkampfes abgeholt werden. In der Halle waren die Speed-Felder und die Wettkampfflächen abzukleben, war alles für die Helfer aufzubauen. Kuchen und Salate, gespendet, waren zu richten.

Elf Pfalzmeister-Titel

Vom Pfälzer Turnerbund kamen Andre und Marina Zimmer, zuständig für Kampfrichtereinweisung, Wettkampfauswertung, Siegerehrung. Am Mittag schaute Peter Auer, der Vorsitzende der Turnerschaft, in der Halle vorbei, um die Germersheimer Springer anzufeuern. Bianca Illing, Christina Wagner, Fabienne Metzger, Sarah Höfers und Vanessa Ebert brachten sich als Kampfrichter ein. Und nach der Siegerehrung, nachdem alle Teilnehmer abgereist waren, musste alles zurück nach Germersheim transportiert werden. Tobias Biegert packte die Musikanlage ein, Moderatorin Helga Illing ihr Mikro.

Schön zu sehen, dass Eltern aktiv hinter den jüngeren Springern stehen. Die sportlichen Ergebnisse sprachen mal wieder für sich: elf Pfalzmeister-Titel, neun zweite, sechs dritte Plätze, acht Qualifikationen zu den deutschen Meisterschaften, vier Qualifikationen zum Bundesfinale. Die Sieger: in der AK 4 (neun bis elf Jahre) Stefanie Nering Gesamt und im Double-Under-Cup; in der AK 3 (zwölf bis 14 Jahre) Milena Riester im DU-Cup; in der AK 2 (15 bis 17 Jahre) Christina Khramtsov Gesamt, Emilia Messerschmidt im DU-Cup; in der AK 1 (über 18 Jahre) Simone Illing Gesamt, Mark Maurer im Single Rope Speed Sprint und Triple-Under-Cup, Sarah Höfers im TU-Cup, Fabienne Metzger im DU-Cup.