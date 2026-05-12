Abendsportfest statt Laufveranstaltung? Und das trotz Lauf-Boom? Der LCO Edenkoben setzt auf eine Veranstaltung, die viel Geschichte mit sich bringt.

Der Rietburg-Berglauf hatte den Veranstaltern zufolge in den vergangenen Jahren immer weniger Teilnehmer. Obwohl es im vergangenen Jahr nochmals einen Zulauf gab, war die 29. Auflage im Jahr 2025 die letzte. Nun gibt es am Mittwoch erneut ein Abendsportfest im Weinstraßenstadion. „Wir haben darüber ernsthaft diskutiert, sind aber dabei geblieben, den Berglauf nicht mehr auszutragen. Es wird in vielen Bereichen einfach immer aufwendiger. Außerdem haben wir mehrere Veranstaltungen im Jahr, da sollte man auch an unsere Helfer denken“, erklärt Heinz Vogelgesang, erster Vorsitzender des LCO Edenkoben.

Veranstalter müssen um Teilnehmer kämpfen

Manche Läufe sind gut frequentiert, teilweise schon lange vorher ausgebucht. Dagegen haben kleinere Läufe immer mehr zu kämpfen, um Teilnehmer zu bekommen, oder fallen ganz aus. Über die Gründe kann Vogelgesang nur mutmaßen: „Ich denke, dass es hauptsächlich dann funktioniert, wenn es etwas Besonderes, Außergewöhnliches mit Eventcharakter ist. Dann fühlen sich die Leute eher angesprochen. Für kleinere Vereine macht es das immer schwerer, so eine Veranstaltung auszurichten.“

Die Verantwortlichen haben vor allem mit ihren jungen Sportlern gesprochen. „Die erzählen immer begeistert von den Abendsportfesten in Pfungstadt oder Heidelberg und wollten so etwas hier auch haben. Wir haben sie dann intensiv in die Planung eingebunden und beschlossen, dass wir es mal versuchen“, erklärt Vogelgesang. 2025 gab es die erste Veranstaltung dieser Art in Edenkoben.

Abendsportfeste: Weltstars mussten finanziert werden

Abendsportfeste? Mutig. Diese waren jahrzehntelang in aller Munde. Südweststadion Ludwigshafen, Wildparkstadion Karlsruhe, ins französische Bischwiller sind die Sportlerinnen und Sportler gefahren. Beim internationalen Sportfest im Koblenzer Oberwerth-Stadion wurden gar Weltrekorde aufgestellt, bis Weltstars aus finanziellen Gründen nicht mehr eingeladen werden konnten.

Hauptsächlich Pfungstadt hat sich gehalten. Dort ist der Langstreckenläufer Roland Schmidt (TSV Kandel) schon vor Jahrzehnten angetreten. Er kennt die Vorzüge von Abendsportfesten: „Die Temperaturen waren immer gut und es gab adäquate Konkurrenz, weil man auf Sportler aus anderen Landesverbänden traf“, so Schmidt, der einst den Bienwald-Marathon aus der Taufe hob und jahrzehntelang Organisationschef war. Er kennt die Gründe, warum die Sportfeste nach und nach verschwanden: „Irgendwann wurden nur noch Ergebnisse in die Bestenliste aufgenommen, die elektronisch erfasst wurden. Das konnten die Veranstalter nicht mehr stemmen.“ Wie ist seine Meinung, dass der LCO Edenkoben diese Tradition wieder aufleben lässt? „Ich finde das gut und hoffe, dass es Nachahmer findet.“

Mit schwerem Gerät: Gelände wird her gerichtet

Wer in den sozialen Medien aktiv ist, sah letzte Woche ein Video, wie Vereinsmitglieder den Boden mit einem großen Winkelschleifer bearbeiteten. Ein neuer Ring für die Diskuswerfer musste eingerichtet werden. „Wir haben die ganze Anlage neu aufgebaut. Wir haben neue Netze geholt, die Ständer und den Ring versetzt. Wenn bei der alten Anlage ein Linkshänder weit genug geworfen hat, bestand die Gefahr, dass die Scheibe auf die Laufbahn flog. Jetzt ist alles so, wie es sein soll“, erklärt Vogelgesang.

Der Mittelstreckenläufer Julian Weis, eines der sportlichen Aushängeschilder des LCO, liebäugelt noch mit einem Start. Die Hoffnung ist jedoch gering: „Ich habe muskuläre Probleme, das zieht sich jetzt schon länger. Ich muss das jetzt richtig auskurieren“, erklärt der Hainfelder, der im Februar süddeutscher Hallenmeister in der Klasse U23 wurde. Anwesend ist er dennoch: Der 21-Jährige wird einer der Stadionsprecher sein. Dass er sich generell als Helfer einbringt, steht für ihn außer Frage: „Für mich ist das selbstverständlich. Wir helfen uns alle gegenseitig, beim Seniorensportfest bringen wir uns auch alle ein. Beim Abendsportfest helfen die, die selbst starten, dann vor und nach ihrem Start. Da der Zeitplan komprimiert ist, kann man ja gut planen, wer wann eingespannt werden kann“, so Weis, der in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und von Isolde Meier trainiert wird.

Weis kann Abendsportfesten viel abgewinnen: „Es ist immer schön kompakt und man muss nicht den ganzen Tag vor Ort sein. Unter der Woche sind dann auch keine Parallelveranstaltungen, da findet man eigentlich immer mal Zeit dafür.“

Dass die zweite Austragung nicht die letzte sein wird, weiß Heinz Vogelgesang schon: „Wir hatten letztes Jahr schon mehr Teilnehmer als erwartet und ich denke, dass wir wieder zwischen 100 und 120 Teilnehmern landen werden. Es braucht einen langen Atem bis zur Etablierung, aber es ist richtig gut angelaufen.“

Los geht es ab 16.30 Uhr mit den Wurfwettbewerben, ab 18 Uhr starten die Laufdisziplinen zwischen 100 und 3000 Metern. Diskus, Kugel und Speer gehören zur neuen Wurfcupserie.