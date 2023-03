„Gefahr von Legionellen – Was Vereine tun können und müssen“ ist ein Onlineseminar des Sportbundes Pfalz. Die Teilnehmenden erfahren, auf was man achten muss.

Obwohl Trinkwasser das am besten kontrollierte Lebensmittel sei, könne der Kontakt, etwa beim Duschen, krank machen, so der Sportbund. Nämlich dann, wenn die Wasserqualität in der Hausinstallation leide. Gerade weit verzweigte Rohrleitungssysteme seien gefährdet: Legionellen, Pseudomonas und andere Bakterien könnten sich vermehren.

Im Seminar, die Teilnahme kostet nichts, wird auch das Thema Haftung behandelt. Teilnehmende können Fragen im Vorfeld einreichen. Termin: 13. April, 18 bis 19.30 Uhr. Referenten sind Hygieneinspektor Heiko Magin und Rechtsanwalt Falko Zink Infos und Anmeldung: www.sportbund-pfalz.de, Jennifer Görgen, Telefon 0631 34112-23.