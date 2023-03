Das Beste, was der pfälzische Frauen-Volleyball zu bieten hat, läuft am Samstag ab 17 Uhr in der BBS-Halle in Landau auf. Im Spitzenspiel fordert der ASV Landau den TSV Speyer heraus, der noch zwei Punkte Vorsprung auf Mainz-Gonsenheim II und sechs Punkte Vorsprung auf die Gastgeberinnen hat. ASV-Trainer Klaus Kuhn klopft auf Holz, ehe er sagt, dass alle zwölf Spielerinnen am Start seien. Zuspielerin Anna Wantoch sei im Training gewesen, nachdem sie befürchtet habe, krank zu werden. Alle seien motiviert, einige aufgeregt, so Kuhn. „Man munkelt, dass die Speyerer Zuspielerin nicht dabei ist. Ich freue mich auf das Spiel.“