Es war alles angerichtet von der MSV Herxheim für die Nachwuchsdrifter im Vorprogramm der Speedway-DM. Doch dann kam am Samstag vor der Mittagszeit der Regen. Zu einem ungünstigen Zeitpunkt für die Teilnehmer der Talents Team Trophy.

Zunächst wurde der Trainingsbeginn verschoben. Doch weil die Niederschläge nicht nachließen, cancelte die Jury den Wettbewerb. Sehr bitter für die Jugendlichen, von denen viele weite Anreiseweg hatten und unverrichteter Dinge den Nachhauseweg antreten mussten.

Tim Widera und Tim Arnold, die Clubfahrer der MSVH, hatten gehofft, in der Wertung in der Serie für die 125-ccm-Fahrer die Führung auf ihrer Hausbahn ausbauen zu können. „Ich hatte jetzt acht Wochen kein Rennen, habe mir einiges vorgenommen und dann dies“, sagte der 14-jährige Tim Arnold aus Kuhardt. Sein Partner Tim Widera aus Insheim meinte: „Das ist sehr schade. Gerade zu Hause will man präsentieren, und wir hätten gerne gewonnen.“

Schnell zurück zur Seitenwagen-EM

Eine der weitesten Anreisen hatte das Team aus Moorwinkelsdamm. Sein Fahrer Lester Matthijssen kommt aus Groningen, im Norden der Niederlande. Er wird von seinem Vater William betreut und gefördert. Richtig: William Matthjissen ist der siebenfache Seitenwagen-Europameister. „Ich habe 2019 meine Karriere unter anderem mit einem Sieg in Herxheim beendet. Mein Maschinenmaterial habe ich verkauft und kümmere mich nun um meinen Sohn, der mit deutscher Lizenz an den Start geht. Beruflich beschäftige ich mit dem Motorentuning für alle Bahnsportmotoren, so ist auch das Team Widera ein Kunde von mir“, erklärte Matthjissen, der sich nach der Absage gleich auf den Weg Richtung Heimat machte. Am gestrigen Sonntag fand in Eenrum das Finale zur Seitenwagen-Europameisterschaft statt, wo sein Rat gefragt war.

Die Herxheimer Young Drifters versuchen, in den letzten beiden Saisonrennen Ende September in Leipzig und am 2. Oktober in Brokstedt den Sieg in der Talents Team Trophy 2022 klarzumachen.