Es soll wehtun. Und schreien. Laut. Tipps von Heinz Stöckli im Kurs in Edenkoben. Der ehemalige Polizist bereitet Frauen auf den Notfall vor.

Sich klug mit Hand und Fuß zur Wehr setzen, wenn es darauf ankommt. Wie geht das? Hubert Fuchs, Übungsleiter Fitness des TV Edenkoben, hat den Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen in der Grundschule in Edenkoben angeboten. Acht Frauen zwischen 52 und 66 Jahren sind da. Was die jüngste Teilnehmerin bedauert.

Nicole Graeber ist mit 52 Jahren jüngste Teilnehmerin. „Ich hätte mir gewünscht, dass junge Frauen, so zwischen 18 und 35, und auch Mädchen unter 18 sich beteiligt hätten“, sagt sie. „So schlimm es klingt, aber ich denke, dass doch gerade diese Altersgruppe vermehrt Angriffen ausgesetzt ist, mehr als wir, die wir das 50. Lebensjahr überschritten haben. Das soll natürlich nicht heißen, dass wir kein Angriffsziel sind. Und deshalb sind wir heute ja auch hier!“

Schockstarre

Ruth Wittmann erklärt vor dem Kurs ganz offen: „Ich war schon in Situationen, in denen ich Angst hatte, ja wo ich geradezu in Schockstarre verfiel. Mir geht’s hier aber nicht alleine darum, Möglichkeiten der Selbstverteidigung gezeigt zu bekommen, sondern dann auch selbstsicherer aufzutreten.“

Heinz Stöckli aus Frankenthal, der den Frauen die Selbstverteidigung näher bringt, ist seit über 30 Jahren Übungsleiter. Er hält solche Kurse an der VHS Wachenheim, auf Polizeidienststellen, in anderen Institutionen. Er zeigt wirkungsvolle Methoden, Angreifer abzuwehren und in die Flucht zu schlagen. Der 66-Jährige war 46 Jahre bei der Polizei, davon 25 Jahre im Streifendienst in Mannheim. Er weiß, wie es ist, mit Angriffen konfrontiert zu werden.

„Jede macht, was sie kann“

Er wirkt gleich beruhigend: „Wir sind hier nicht in einem Kinderkurs, in dem alle alles mitmachen müssen. Ihr seid alle erwachsen und wenn ihr aus irgendeinem Grund Übungen nicht mitmachen könnt, dann braucht ihr das auch nicht. Jede macht das, was sie kann.“

Dann geht es in die Aufwärmphase, in der er deutlich macht, dass die Koordination das Wichtigste ist. Da man auf diese im Alltag eher weniger achte, müsse das antrainiert werden. Die Teilnehmerinnen setzen die Vorgaben schnell um. Beispielsweise ist Koordination bei einem Tritt in Richtung eines Angreifers wichtig, um nicht selbst aus dem Gleichgewicht zu kommen und zu stürzen.

Auf die Technik kommt es an

Stöckli zeigt konkret, wie man sich mit Hand und Fuß zur Wehr setzen kann. Dabei kommt es auf die Technik an, denn schließlich soll der Gegner abgewehrt werden, nicht zuletzt durch bestimmte Abwehraktionen, die ihm wehtun sollen, damit er von seinem Vorhaben absieht. Diese nötigen Techniken demonstriert Heinz Stöckli sehr anschaulich und lässt sie dann von den Frauen üben. Wobei die Angreiferinnen durch Polsterteile gut geschützt sind. Auch ein lautes Schreien gehört zur Selbstverteidigung. Stöckli schreit ohne Vorankündigung, was alle zusammenzucken lässt. Der Zweck der Übung ist klar. Die Frauen stehen ihm dann in der Schreistärke nicht wirklich nach.

Bei den körperlichen Übungen gilt das Grundprinzip „Hart auf weich“: Mit harten Körperteilen, wie beispielsweise dem Fuß, den Angreifer an weichen Körperteilen treffen, weil ihm das besonders wehtun kann. Um die Methode gut darstellen, schlüpft Stöckli in einen Schutzanzug. Die Frauen toben sich als Angreiferinnen aus. Man will gar nicht wissen, was Stöckli ohne den Schutzanzug widerfahren wäre...

Acht Stunden

Er zeigt einen Fall auf, der in den USA passiert sein soll. Eine Frau wurde vergewaltigt, obwohl sie Karate konnte, sich aber nicht verteidigen konnte. „Karate ist in erster Linie ein Sport, der aber mit Selbstverteidigung nichts zu tun, da er ja nicht der Verteidigung dient“, erklärt der Übungsleiter.

Die Frauen haben an den beiden Tagen in den insgesamt acht Stunden viel Spaß, auch wenn der Hintergrund des Kurses ja ein sehr ernster ist. Alle sind voll des Lobes für den Ausbilder und zeigen Interesse an einem weiterführenden Kurs.

Info

Wer an so einem Kurs teilnehmen will, kann sich an Hubert Fuchs wenden, der dann gerne vermittelt. Telefon 06323 80 30 006 oder 0176 44 56 31 88.

