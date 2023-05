Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Mit einem 2:1 (0:1) gegen die SG Rheinzabern/Neupotz sicherten sich die Ü32-Senioren des VfR Sondernheim den Südpfalz-Fußball-Kreispokal dieser Altersklasse. Jetzt geht’s zur Südwest-Meisterschaft.

Im Vorjahr waren sie im Endspiel am FSV Offenbach gescheitert. Der Sieg der Rasenspieler auf dem glänzend präparierten Rohrbacher Grün war verdient. Sie erarbeiteten sich eine optische Überlegenheit und ein Chancenplus. Olympia-Keeper Jonas Taschinski reagierte mehrmals glänzend. Lucas Groß traf die Latte (20.). Doch nach einer halben Stunde fiel aus dem Nichts das 1:0 für die SG: Markus Sult erlief einen Rückpass und vollendete überlegt. Nach dem Wechsel drehten Iliuta Horga nach Querpass des überragenden Denis Bengs (52.) und Lulzim Berisha (60.) die Partie vor 150 Zuschauern.

Der VfR vertritt am 24. Juni in Alzey den Südpfalz-Kreis bei den Südwest-Meisterschaften. Er könnte dort auf den TuS Maikammer treffen, der sich den Titel im Kreis Rhein-Mittelhaardt gesichert hat. Die Schwarz-Gelben gewannen vor 400 Fans in Böhl mit 1:0 gegen den TSV Lambrecht. In einer hitzigen Partie mit zwei Platzverweisen für den Gegner erzielte Christian Bayer eine Minute vor dem Abpfiff den entscheidenden Treffer.