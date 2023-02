Bei den Süddeutschen Hallenmeisterschaften der Aktiven und Jugend U18 konnten sich die Südpfälzer Leichtathleten im Sindelfinger Glaspalast gut in Szene setzen. Für Sebastian Hanß vom TV Bad Bergzabern begannen sie überraschend mit einer Medaille im Kugelstoßen der Männer.

Hanß gewann mit 14,07 Metern Silber. Er verbesserte seine Hallenresultate von den Pfalz- und Rheinland-Pfalz-Meisterschaften von 12,77 und 13,45 Metern erheblich und nutzte die Chance. Die starke Werfergruppe aus Württemberg war zu einem Kugelmeeting nach Rochlitz gereist. Giuliana Haas vom TVB verbesserte trotz leichter Erkältung ihre 3000-Meter-Bestzeit um vier Sekunden auf 11:22,96 Minuten: Platz zehn im Frauenwettbewerb.

Rote Karte

Sprinter Maxim Sorokin vom TV Nußdorf qualifizierte sich nach seinem 60-Meter-Vorlaufsieg für den Zwischenlauf der Jugend und für das Finale. Hier wurde ihm eine leichte Schulterbewegung zum Verhängnis: Fehlstart, Rote Karte. Ein Einspruch beim Schiedsgericht blieb aufgrund fehlender Videoaufzeichnung ohne Erfolg.

In den 60-Meter-Hürdenvorläufen verfehlten die dem jüngeren 2007er- Jahrgang angehörenden Jan Grammer vom ASV Landau (8,58 sek) und Luca Andres vom TV Nußdorf (8,65) mit Bestzeiten knapp das Finale.

Wo ist der vierte Mann?

Die 4 x 200-Meter-Jugendstaffel des TVN in der Besetzung Maxim Sorokin, Hendrik Lindemann, Luca Andres und Paul Becker wollte unbedingt eine Medaille mit nach Hause nehmen. Dies gestaltete sich jedoch zu einer Nervenprobe. Drei der Läufer und ihr Trainer warteten auf den Schlussläufer. Der war dreimal auf der Anreise über die A 8 in einem Stau hängengeblieben. In der Halle öffneten TVN-Fans die Eingangstür für ihn und standen mit dem Trikot parat. Er wurde direkt zum Callroom geleitet. 15 Minuten vor dem Lauf werden in diesem Bereich die Startnummern und die Spikes der Läufer kontrolliert.

Zum Glück war die Nußdorfer Staffel im zweiten Lauf eingeteilt, und so konnte auf die Minute genau die Zeit eingehalten werden. Trotz all dieser Schwierigkeiten behielten die Jungen die Nerven und schnappten sich Bestzeit laufend in 1:35,99 Minuten hinter dem USC Mainz und Eintracht Frankfurt die Bronzemedaille.

Föllinger springt bei Aktiven 4,70 Meter hoch

Gute Leistungen zeigten die Landauer Stabhochspringer. Allen voran der noch Jugendliche Noel Föllinger. Mit der Einstellung seiner Bestleistung von 4,70 Metern erreichte er den achten Platz in der Aktivenklasse. Pech hatte Dennis Schober, der mit 5,00 Metern die gleiche Höhe wie der Zweit- und Drittplatzierte übersprang und aufgrund der Fehlversuchsregel auf den vierten Rang kam. Ihm ging es um die DM-Norm.

Sprinterin Sevetlana Da Silva von der TS Germersheim war mit ihren Rennen zufrieden. Im Vorlauf (8,12 sek) und im Zwischenlauf (8,13) blieb sie unter ihrer bisherigen Bestzeit. Viola Gerst vom LCO Edenkoben kam mit ihrem Anlauf nicht zurecht und war mit ihrer Weitsprungweite von 4,58 Metern (6.) nicht zufrieden.