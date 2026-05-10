Weil Basara Mainz nur Unentschieden spielt, hilft der Dreier in Hohenecken dem TB Jahn Zeiskam im Oberliga-Aufstiegsrennen. Die Südpfälzer schieben sich wieder auf Platz zwei.

Mit einem am Schluss überraschend hohen 5:1-Sieg beim TuS Hohenecken hat sich der TB Jahn Zeiskam nach dem 0:0-Unentschieden von Basara Mainz den alleinigen zweiten Platz in der Fußball-Verbandsliga zurückerobert. Dabei hatte Trainer Jannick Immel in der zweiten Halbzeit ein goldenes Händchen mit seinen Einwechslungen.

Zunächst lief die Partie total nach Zeiskamer Vorstellung: Bereits in der ersten Minute konnte der Hoheneckens Torwart Philipp Heimler nach einem tollen Pass von Neuzugang Jean-Rene Aghajanyan einen Schuss abwehren, doch Jonas Schäfer war zur Stelle und erzielte die 1:0-Führung für Zeiskam.

Immels Wechsel bringen die Entscheidung

Die erste Halbzeit verlief dann ziemlich ausgeglichen, wobei in der 23. Minute Leon Ohlinger, der ein starkes Spiel ablieferte, mit einem Lattenschuss Pech hatte. Einen Schuss von Janis Fetzner wehrte der Hoheneckener Torwart mit einer Parade ab. In der 42. Minute erzielte Aghajanyan nach einem Einwurf von Ohlinger dann aber das 2:0, doch direkt danach traf Hoheneckens Torjäger Sergen Tok zum 1:2-Anschlusstreffer.

In der zweiten Halbzeit schien Zeiskam den Faden zu verlieren und die Gastgeber drückten auf den Ausgleich. Trainer Immel wechselte in der 71. Minute Nikola Jakovljevic ein und drei Minuten später erzielte dieser das vorentscheidende 3:1, ehe der zweite eingewechselte Jonas Dörrzapf in der 85. Minute nach Vorlage von Marvin Benefo das 4:1 erzielte. Den Schlusspunkt setze erneut Jakovljevic setzte nach Vorlage von Simon zum 5:1-Endstand.

Lob für die Abwehrreihe

Trainer Immel: „Ich bin natürlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bedauere aber, dass wir in der sehr guten Anfangsphase nicht mehr Chancen genutzt haben. Die Einwechslungen haben dann frischen Wind gebracht und waren entscheidend.“ Lob gab es auch für die Defensive : „Die Kette hat gut funktioniert.“