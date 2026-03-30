Die SG Völkersweiler/Waldhambach baute ihre Führung in der Fußball-B-Klasse Südpfalz West gegenüber dem spielfreien SV Landau Süd auf elf Punkte aus.

Die Partie SG Annweiler/ Wernersberg gegen SG Schweighofen/ Kapsweyer wird nachgeholt.

SV Kapellen-Drusweiler- TuS Albersweiler 4:1. Die Gastgeber verdienten sich die drei Punkte mit der Leistungssteigerung nach der Pause. Tore: 1:0 Noah Hessling (24., FE), 1:1 Samuel Koster (28.), 2:1 Elias Albrecht (52.), 3:1 Paul Nagel (67.), 4:1 Hessling (61.).

SG Steinweiler/ Rohrbach/ Impflingen – SC Ramberg 3:1. Der SCR ging in der 3. Minute durch Justin Beppler in Führung, musste aber das Chancenplus der Spielgemeinschaft anerkennen. Ciro Mazzola (35.) glich per Foulelfmeter aus, Christopher Hock (54.) und Felix Bollinger (84.) schossen den Heimsieg heraus.

SG Völkersweiler/Waldhambach – TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen 4:2. Der TuS gab den erwartet starken Gegner ab, war im ersten Durchgang sogar die bessere Mannschaft. Tore: 0:1 Ludwig Hannes (16.), 1:1 Tim Hafner (17.), 1:2 Hannes (47.), 2:2/3:2 Felix Grether (65./68.), 4:2 Tim Jost (88.).

SV Dammheim – SG Gossersweiler-Stein/Vorderweidenthal/Birkenhördt 4:2. Nach der Roten Karte von Patrick Feldner (26.) mussten die Gäste mehr als eine Stunde in Unterzahl bestreiten. Tore: 1:0 Alwin Knaus (9.), 1:1 Maik Becker (45.+3), 2:1/3:1 Sven Kollenda (53./57.), 3:2 Benjamin Köhler (70.), 4:2 Burak Günay (84.).

SpVgg. Oberhausen/Barbelroth – FV Queichheim 1:4. Gemessen an den Torchancen hätten die „Vereinigten“ im ersten Durchgang alles klarmachen können. In Hälfte zwei war von ihnen nicht mehr viel zu sehen. Tore: 0:1 Nick Engel (18.), 1:1 Till Jäger (28.), 1:2/1:3 Hannes Just (44./52., FE), 1:4 Engel (90.+1).