Mit einem Sieg gegen die SG Saulheim starten die Männer der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam in die Oberliga. Fabian Graap gibt ein starkes Comeback. Einmal muss sich die Mannschaft zusammenreißen.

10 km/h!, warnt ein Verkehrsschild den Autofahrer, der an der Kerwe vorbeikommt. Ein paar 100 Meter weiter geht in der Rheinberghalle in Kuhardt die Post ab. Die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam hat