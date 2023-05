Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SG Freckenfeld/ Winden ist nach dem 3:1-Sieg beim VfR Sondernheim vorzeitig Meister der Fußball-B-Klasse Ost. Die Elf von Ex-Profi Michael Sommer steht seit dem zehnten Spieltag an der Tabellenspitze. Vizemeister TSG Jockgrim II muss in die Relegation gegen die SG Bad Bergzabern/Steinfeld. Die SG Rohrbach/Impflingen bleibt in der Liga. Der Vorletzte FC Berg muss auf den Aufstieg des Zweiten der A-Klasse Süd hoffen.

FSV Freimersheim - FSV Steinweiler 2:1. Vor dem Spiel verabschiedeten die Gastgeber Spielertrainer Slawomir Stulin, danach grillten sie gemeinsam mit den mit dem Bus angereisten Gästen und ihren