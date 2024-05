Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das war knapp: Mit 76,6 Prozent der Stimmen hat die außerordentliche Mitgliederversammlung der SG Edesheim am Freitagabend für die Verschmelzung mit dem Südhaardter SV 23 gestimmt.

An heutigen Montag, 13. Mai, 19.30 Uhr, stimmen die Mitglieder des SSV im Vereinsheim in Roschbach ab, ob die SG Edesheim in ihren Verein verschmelzen kann. Laut Umwandlungsgesetz ist für eine Vereinsverschmelzung