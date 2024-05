Zum 44. Mal richtet der Leichtathletikclub Oberhaardt (LCO) Edenkoben am Samstag ab 11 Uhr im Weinstraßenstadion sein Seniorensportfest aus. Integriert sind die Pfalzmeisterschaften der über 30-jährigen.

„Rekordteilnehmerfeld“, entfährt es Heinz Vogelgesang, Vorsitzender des Veranstalters, als er voller Vorfreude auf das Sportfest blickt. 240 Sportler aus 190 Vereinen – nach Meldung in mehreren der zwölf Disziplinen sind knapp 900 Starts registriert. Warum der große Zulauf? Da gibt es, so Vogelgesang, mehrere Gründe: „Wir haben einige Disziplinen ausgeschrieben, die es bei anderen Sportfesten nicht gibt. Seit vielen Jahren haben wir die Kurzhürden, seit zwei Jahren auch die Langhürden über 300 und 400 Meter, je nach Altersklasse. Ebenso hatten wir letztes Jahr erstmals Dreisprung im Angebot, worin man sich auch nur selten messen kann.“ Zudem werfen kommende Ereignisse ihren Schatten voraus. Mitte Juni sind die deutschen Seniorenmeisterschaften im bayrischen Erding, in zwei Wochen ist Meldeschluss. Daher gelte es, sich einem Leistungstest unter Wettkampfbedingungen zu unterziehen und bestenfalls noch erforderliche Normen zu erreichen.

Neben Normen und Rekorden sorgen vor allem die Leistungen der Sportler in hohem Alter für Aufsehen. Olga Becker (ABC Ludwigshafen) tritt im Weitsprung und über 80 Meter Hürden an. Dort sorgte die 63-jährige ehemalige Profisportlerin Siebenkampf im 2023 für den sportlichen Höhepunkt, als sie mit 13,06 Sekunden ihren eigenen deutschen Altersklassenrekord, den sie wiederum im Jahr vorher ebenfalls in Edenkoben aufstellte, um 18 Hundertstelsekunden verbesserte. Von der TG Waldsee kommt der 88-jährige Lothar Fischer, in seiner Altersklasse mehrfacher Welt- und Europameister sowie Weltrekordler im Weit- und Dreisprung. Mit Klemens Grißmer kommt der deutsche Rekordhalter der M70 im Dreisprung. Auch er ist mehrfacher Welt- und Europameister. Grißmer stammt vom LCO Edenkoben und startet für die TSG Oberursel. Als für das Stadion die neue blaue Bahn finanziert werden musste, unterstützte er tatkräftig.

Die große Anzahl an Teilnehmern stellt für den Veranstalter einen Kraftakt dar. Zusätzliche Helfer mussten akquiriert werden, statt einer werden nun jeweils zwei Kugelstoß- und Weitsprunganlagen in Betrieb sein. Dass die trübe Wettervorhersage dem LCO einen Strich durch die Rechnung macht, glaubt Vogelgesang nicht: „Wir haben hier immer das Prinzip Hoffnung, in Edenkoben scheint eh immer die Sonne.“ Bauchschmerzen habe er nur wegen der vielen Teilnehmer: „Es wird ein stressiger Nachmittag, wir müssen alles gnadenlos durchziehen. Aber ich bin hoffnungsfroh, dass wir um 19 Uhr fertig sind. Dann in jeder Hinsicht.“