Zum 43. Mal richtet der Leichtathletik-Club Oberhaardt (LCO) Edenkoben am Samstag sein Seniorensportfest aus. Integriert sind die Pfalzmeisterschaften der über 30-Jährigen. Einige betagte Weltmeister treten an.

Gut 250 Athleten aus ganz Südwestdeutschland messen sich ab 11 Uhr in, je nach Altersklasse, bis zu zwölf unterschiedlichen Disziplinen. Auch Sportler aus dem angrenzenden Ausland sind gern gesehene Gäste im Weinstraßenstadion. Seit 1979 kommen Athleten, die in ihren Altersklassen schon Europa- und Weltmeister geworden sind, um sich für nationale und internationale Titelkämpfe zu qualifizieren. Mehrere deutsche Altersklassenrekorde sind in Edenkoben schon aufgestellt worden. Auch viele regionale Sportler treten beim Seniorensportfest an.

Vor allem die Laufdisziplinen erfreuen sich großer Beliebtheit bei Sportlern, die oft an Volksläufen teilnehmen. Heinz Vogelgesang, Vorsitzender des Ausrichters, freut sich über die große Resonanz, die einen Teilnehmerrekord zur Folge haben könnte. „Das neue Stadion mit der blauen Rundbahn macht einfach was her. Außerdem sieht die Wettervorhersage gut aus, weshalb weniger spontane Absagen zu befürchten sind“, so Vogelgesang.

Weltmeister der Altersklasse M85

Neben Normen und Rekorden sorgen vor allem die Leistungen der Sportler in hohem Alter für Aufsehen. Allen voran Lothar Fischer von der TG Waldsee, Jahrgang 1936: Er wurde 2022 im finnischen Tampere Weltmeister der Altersklasse M85 im Weit- und Dreisprung. Ebenfalls erfolgreich in Tampere war Olga Becker (ABC Ludwigshafen): In der Altersklasse W60 siegte sie im Weitsprung und über 80 Meter Hürden. Mit Klemens Grißmer kommt der deutsche Rekordhalter der M70 im Dreisprung. Er stammt vom LCO Edenkoben und startet für die TSG Oberursel. Stammgast seit vielen Jahren ist Richard Heil (M70) vom TV Rheinau. Er ist breit sportlich breit aufgestellt: Heil absolviert elf verschiedene Wettbewerbe in Sprint, Mittel- und Langstrecke sowie Technikdisziplinen, lässt nur die Hürdenläufe aus. Die letzten Wettbewerbe über 5000 Meter starten um 18 Uhr. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag noch möglich.