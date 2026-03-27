Der Tabellenzweite TB Jahn Zeiskam geht am Sonntag (15 Uhr) als beste Rückrundenmannschaft der Fußball-Verbandsliga in das Heimspiel gegen den zuletzt zweimal gegen Spitzenmannschaften erfolgreichen FK Pirmasens II.

„Der FKP hat uns schon öfters weh getan. Letzte Saison haben wir beide Spiele verloren, in dieser um einen 1:0-Sieg schwer kämpfen müssen“, so Jahn-Trainer Jannick Immel. „Man weiß ja nie, wer beim FKP 2 spielen wird, wenn die erste Mannschaft nicht parallel spielt. Sie haben viele junge Talente – siehe U19 in der Bundesliga, aber in der Winterpause von der insolventen Borussia Neunkirchen auch zwei erfahrene Spieler bekommen.“

Philippsburg, Heidelberg, Zeiskam

Auf jeden Fall habe der FKP viel Selbstvertrauen nach den zwei Siegen in Waldalgesheim und gegen Kandel. Was ihn optimistisch stimmt: „Wir spielen auf dem Rasenplatz, wo wir seit August 2024 nicht mehr geschlagen wurden.“

Diese Zuversicht hat auch Cotrainer Senad Nadarevic, der seit dieser Saison beim TB Jahn Zeiskam diese Funktion wieder ausübt. Der 49-Jährige aus Bosnien ist seit 1989 in Deutschland und wohnt in Philippsburg. „Aufgewachsen bin ich ab der C-Jugend bei der Spielvereinigung Oberhausen/Rheinhausen. In der B-Jugend spielte ich beim SV 98 Schwetzingen, bevor es zur U19 des VfR Mannheims ging. Als Aktiver kehrte ich wieder zur Spielvereinigung in die Landesliga zurück und spielte noch etliche Jahre beim FC Heidelsheim in der Landes- und Verbandsliga.“

Zum Ausklang seiner Karriere war der Abteilungsleiter bei H&M in Heidelberg in der Kreisliga bei der FVGG Neudorf Spieler. Dort startete er 2010/11 als Trainer. „Ich wurde gefragt, ob ich mir das zutraue. Ich erwarb den B-Lizenz-Trainerschein und war 2016/17 danach auch beim FC Flehingen in der Kreisliga tätig. Danach war ich bei Stefan Ronecker in Zeiskam als Cotrainer aktiv.“

Wer am Sonntag spielt

Aus persönlichen Gründen habe er ein Jahr pausiert. Teammanager Patrick Pfaff habe ihn nach dem Abgang von Patrick Brechtel gefragt, ob er Interesse hätte, wieder in Zeiskam diese Aufgabe zu übernehmen. Nadarevic: „Da damals hier alles gepasst hatte und ich mich sehr wohl fühlte, habe ich zugesagt. Jetzt macht es mir mit Jannick Immel immer noch viel Spaß.“

Die Verletzten Jonas Dörrzapf, Joe-Luca Fuhr, Lukas Bauer, Nico Nagel sowie Antonio Jonjic fallen weiter aus, bei Robert Cenusa ist die Verletzung noch unklar. Ob Ünal Altintas spielen kann, war nicht sicher. Der zuletzt gesperrte Oguzhan Demirci ist wieder im Kader, Marvin Benefo ist zurück.