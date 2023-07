Beim Leichtathletik-Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Koblenz hat das Schülerteam der Paul-Gillet-Realschule plus aus Edenkoben im Wettkampf III das seltene Kunststück fertiggebracht, alle Schulen von Rheinland-Pfalz, einschließlich Gymnasien und Gesamtschulen, zu schlagen. Die Jungen werden im September Rheinland-Pfalz beim Bundesfinale in Berlin vertreten.

„Die jungen Sportler zwischen 13 und bis 15 Jahren haben sich gegenseitig in einen Rausch gepusht und gegenüber dem Regionalentscheid nochmals zugelegt“, teilte Gerd Dietrich mit. Fleißigster Punktesammler war Jacques Labroue, der bei allen Starts die Tagesbestleistung von allen Schulen schaffte, im Hochsprung mit 1,68 Metern, im 75-Meter-Sprint in 9,29 Sekunden und im Kugelstoßen mit 13,86 Metern. Im Kugelstoßen verpasste er die Norm für die deutschen Jugendmeisterschaften nur um 14 Zentimeter. Mit 7413 Punkten lagen die Edenkobener fast 300 Punkte vor dem Zweitplatzierten.

Die Mädchen des Gymnasiums Edenkoben haben als Drittplatzierte ebenfalls eine Medaille gewonnen.