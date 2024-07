Bei der Quali in Pirmasens sind fünf der sieben rheinland-pfälzischen Startplätze bei der deutschen Meisterschaft Triplette am 20./21. Juli in Bad Pyrmont vergeben worden. Neben den gesetzten Carsta Glaser/Anja Deubel (beide Oppau)/Carl Mittrach ( Herxheim) und Gordon Michael/Sascha Müller/Michael Siragussano (alle Rockenhausen) sind dabei: Frank Böhm/Finn Ochsenreither (beide Herxheim)/Jean Wittmann (Bornheim), Dieter Strauss/Florian Kreutz (beide Herxheim)/Christian Kauf (Ottersheim), Max Hartmann/Klaus Käbel/Karl Müller (alle Pirmasens), Friedhelm Krey/Maria Hedwig/Norbert Hedwig (alle Weißenthurm) sowie Manfred Borchard/Michael Blechschmidt/Mike Elzer (alle Koblenz-Niederberg).