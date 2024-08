Die Geschwister Bianca und Simone Illing von der TS Germersheim haben die Rope-Skipping-Europameisterschaften in Eger (Ungarn) perfekt zu Ende getanzt. Mit großem Abstand erreichten sie in der Wheel Pair Freestyle den ersten Platz, womit sie ihren Europameistertitel von 2022 verteidigten. Beim Wheel bilden mindestens zwei Springer eine Kette.

Von der TS waren elf Springer in Ungarn. Stefanie Nering, Alexandra Florinski und Milena Riester nahmen an der Jugend-EM teil. Von den Springern über 16 waren Germersheimer in vier Disziplinen bis zum Schluss im Rennen. Im Double Dutch Single erreichten Mark Maurer, Bianca und Simone Illing den sechsten Platz. Gemeinsam mit Fabienne Metzger erkämpften sie sich im Double Dutch Pair die Bronzemedaille. Im Double Dutch Triad konnten sich Diana Brauer, Christina Khramtsov, Fabienne Metzger, Bianca und Simone Illing über Platz drei freuen.

Zur EM gehörten offene Turniere und ein Sieg von Sarah und Ronja Höfers im Wheel Pair Freestyle vor einem ungarischen Paar. Simone Illing trat zum allerersten Mal im Einzelwettkampf an und erreichte mit ihrer Freestyle Platz acht.