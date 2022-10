Lukas Gerstle hatte ein gutes Gefühl vor dem Rundenstart in der Handball-Pfalzliga. Im ersten Spiel in Offenbach spürte der Spielertrainer der HSG Landau/Land nach 20 Minuten Schmerz. Ohne ihn verlor die HSG auch die nächsten Spiele. Mit 0:6 Punkten spielt sie gegen die TG Waldsee (Sonntag, 18 Uhr, in Albersweiler).

Zweite Angriffswelle, ein Kontakt, er stürzt auf seine rechte Schulter: So beschreibt Gerstle die Szene, die wochenlang verhindert, dass er spielt. Im Schnitt fehlen Landau/Land damit sieben, acht Tore. „Kurz vor der Gelenksprengung“ sei die Verletzung gewesen. Nach einer unruhigen Nacht ging er zum Röntgen. Diagnose: Schultereckgelenkprellung mit Haarrissen und Bänderverletzung.

Auch Yannick Steiner fehlt. Elliot Igbinedion und Markus Badinger sind am Sonntag dabei. Gerstle: „Wir wollen schon alles geben.“ Die TG Waldsee hat erst einmal gespielt und in Kaiserslautern verloren.

Andere Spiele: TSV Kandel - TuS Heiligenstein (Samstag, 17.30 Uhr), TSV Iggelheim - TV Offenbach II, TV Wörth - HSG TSG/1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 18 Uhr).