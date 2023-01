Bei den Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Ludwigshafen holte sich Stabhochspringer Dennis Schober vom ASV Landau den Titel mit persönlicher Bestleistung unterm Dach.

Mit 5,06 Metern sprang Schober, der Ende März bei den Senioren-Hallenweltmeisterschaften im polnischen Torun starten wird, die B-Norm für die Hallen-DM Mitte Februar in Dortmund. Bei den nächsten Wettkämpfen in Zweibrücken und Sindelfingen kann er die A-Norm von 5,20 Metern angreifen. Vizemeister der Jugend U20 ist mit Hausrekord von 4,50 Metern Noel Föllinger vom ASV Landau.

Auf dem Bronzeplatz hat sich die 4 x 200 Meter-Staffel des LCO Edenkoben mit Dennis Mäuslein, Sebastian Renner, Tim Maffenbeier und Julian Weis eingereiht. Im Alleingang spulte Giuliana Haas vom TV Bad Bergzabern die 3000 Meter herunter und freute sich über die Normerfüllung für die „Süddeutschen“ in Sindelfingen in 11:26,96 Minuten.

Bestleistungen in der U16

Mehrkämpfer Jacques Labroue vom TV Nußdorf war bei den Schülern U16 mit seiner Rekordweite von 12,93 Metern im Kugelstoßen nicht zu schlagen. Ebenfalls neue Bestleistung erzielte er als Vizemeister in 9,15 Sekunden über die Hürden. Im A-Finale 60 Meter flach war er nach 7,88 Sekunden Dritter. Sein Teamkollege Frederik Bender überraschte als Vizemeister mit seinem Weitsprungrekord von 5,70 Metern.

Pfalzmeister Constantin Reiß von der TS Germersheim lag über 300 Meter klar in 40,61 Sekunden vorne. Über 800 Meter verpasste der Rülzheimer Timo Müller in 2:17,80 Minuten knapp den dritten Platz. Zweimal Zweite war Lea Braun vom LCO Edenkoben. Während sie über 300 Meter in 43,60 Sekunden eine neue Rekordzeit aufstellte, blieb sie im Kugelstoßen mit 10,94 Metern knapp unter ihrer Bestweite.