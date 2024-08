Die 90. Minute läuft am Sonntag im Fußballspiel SV Altdorf-Böbingen gegen TuS Friedelsheim. Ein Spieler der Gäste bekommt die Rote Karte, danach gibt es für einen Altdorfer und für einen Friedelsheimer eine Zeitstrafe. Um 16.54 Uhr gehen bei der Polizei mehrere Notrufe von einer angeblichen Schlägerei mit 20 Beteiligten auf dem Altdorfer Sportplatz ein, wie sie informiert. Zwischen den beiden Fanlagern sei es zu Handgreiflichkeiten, Beleidigungen und Bedrohungen gekommen. Dabei wurde unter anderem ein 25 Jahre alter Ordner von einer 35 Jahren alten Frau aus dem Gästefanblock verletzt, teilt die Polizei mit. Sie ermittelt nun in zwei Strafverfahren wegen Körperverletzung und jeweils in einem Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung. Insgesamt waren sieben Einsatzfahrzeugen und Diensthundeführer vor Ort. Der Schiedsrichter brachte die Partie zu Ende. Friedelsheim gewann mit 3:2.