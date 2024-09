Die Aktiven des IHC Landau erwarten am Samstag um 18 Uhr die Badgers Spaichingen II in der Sporthalle im Landauer Schulzentrum Ost. Nach der Niederlage gegen den Tabellendritten Sasbach wollen sie den vierten Platz gegen den direkten Verfolger verteidigen. Die Scheinwerfer werden jedoch ganz auf die U13 der Kooperation Landau/Bad Friedrichshall gerichtet sein: Sir wird im Vorfeld der Regionalligabegegnung um 15.30 Uhr gegen Gärtringen/Spaichingen antreten. Dabei geht es für das junge Team um die Meisterschaft in der Schülerliga Baden-Württemberg. Mit einem Sieg nach 45 Minuten kann sich die Mannschaft den Titel sichern. Mit Sieg Nummer 8 in regulärer Spielzeit kann es sich noch am Tabellenführer Rhein-Main Patriots vorbeischieben. Der Eintritt ist frei.