Schatten ist ein rares Gut bei den Rundstreckenrennen anlässlich des 40-jährigen Bestehens des TSV Neupotz. Die erstmals angebotenen Gravelrennen auf den Polderwegen finden großen Zuspruch unter den Fahrern. Wenige Stürze im gemeinsamen Frauen- und Mastersrennen trüben die Stimmung am Samstag kaum.

Walter Antoni war schwer beschäftigt. Nach seinem Sieg bei den Masters 4, der Altersklasse der über 60-Jährigen, hatte er kaum Zeit, seine Rennradschuhe auszuziehen. „Beim Straßenrennen die Zielankunft entschärfen“, sagte er einen Tag später, was man denn an der Strecke noch verbessern könne. In der Tat: Zwei 90-Grad-Kurven kurz vor dem Ziel sorgten für hektische Schaltvorgänge. Teilweise waren die Stürze jedoch nicht der Strecke, sondern vielmehr fehlendem fahrerischen Können oder der Nutzung nicht vorhandener Lücken in den Positionskämpfen anzulasten. Das Frauenrennen entschied Magdalena Leis (RSC Linden) für sich, sie verwies Clara Holly (Avia racing team) und Miriam Chelius (RSV Pirmasens) auf die weiteren Podestplätze.

Schatten gefragt

Die Teilnehmer des folgenden Amateur- und Eliterennens über 72 Kilometer schauten sich die Vorgänge genau an. Ihr Platz im Schatten war der am meisten frequentierte bei Temperaturen jenseits der 30 Grad. Die Elite ließ es dann ruhiger angehen: Aus einer Fluchtgruppe heraus siegte Fabian Genuit (Team Möbel Ehrmann) vor Alexander Tarlton (Team Bellheimer Silberpils) und dem Saarländer Tom Dubois (RSC Adler Lockweiler-Krettnich).

Den Sieg beim kurz danach gestarteten Amateur- und U19- Rennen holte sich Eiko Eberlitz (Melsunger TG) vor Thomas Gröbl (RSC Ludwigsburg) und Sascha Wolfsiefer (RSV Stelzenberg) bei den Amateuren und Aaron König (RSV Ellmendingen), der dominierte, vor Finn Bucksch (Radsport Rhein-Neckar) und Samuel Kemm (RV Linkenheim) in der U19.

Schmittgall: Gravelrennen ehrlicher

Klaus Schmittgall vom Ausrichter hatte wohl mit das größte Pensum des Tages. Neben verschiedenen Helfer- und Organisationsdiensten fuhr der 62-Jährige das Rennen der Masters 4 und belegte Platz zwei hinter Walter Antoni, allerdings mit ordentlicher Vorbelastung.

Seit über 40 Jahren fahre er Radrennen. Früher Mountainbike und Straße, ist er mittlerweile bei vielen Cyclocross-Rennen im Winter am Start. Diese Geländegängigkeit half ihm beim erstmalig ausgetragenen Gravelrennen. „Das bin ich noch nie gefahren“, sagte Schmittgall, der die Strecke anhand des Untergrunds mit einem „schlechten Straßenrennen“ verglich. Stellvertretend für die meisten der 57 Teilnehmer lobte er die Strecke, die über Schotter, Asphalt, Wald und Wiesen führte. Aus seiner Erfahrung heraus bezeichnet er dieses Format als „ein Stück weit ehrlicher“ als Straßenrennen: „Durch das teilweise unwegsame Gelände zieht sich das Feld weiter auseinander, womit man sich weniger im Windschatten aufhalten und sich dadurch weniger erholen kann.“

Viel Zuspruch

Auch Sören Holle vom RSC Wörth beschreibt die Strecke als „schön, aber echt hart“. Für Unerfahrene sei die Strecke ziemlich schwer. Der ehemalige Rennradfahrer und mittlerweile dem Langstreckenlauf zugewandte Holle beendete das Hobbyrennen auf Platz drei hinter Christian Fetzer (TSV Crailsheim) und Philipp Scharf vom veranstaltenden TSV Neupotz. Aufgrund seiner Streckenkenntnis auf der dreimal zu durchfahrenden 18 Kilometer langen Runde hielt sich Holle am Zweitplatzierten, zusammen fuhren sie einen ordentlichen Schnitt von fast 30 Kilometern pro Stunde. Wie die meisten Fahrer hofft auch Holle, dass dieses Rennen im nächsten Jahr wieder organisiert werden kann.

Eine Runde länger fuhren die Jedermänner. Hier gewann Markus Reh (RSC Regensburg) vor Benjamin Hauptmann (SSV Ettlingen) und Heiko Riedesel (VC Frankfurt). Maik Abraham vom Ausrichter beendete das Rennen auf Rang zehn, bei den Frauen siegte Julia Nikolopoulos (VC Frankfurt).

Walter Antoni zog eine positive Bilanz: 249 Starter in den verschiedenen Altersklassen, 57 davon im Gravelrennen. Dazu viel Zuspruch. Er war sehr zufrieden.