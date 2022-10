Der FFV Fortuna Göcklingen vermochte Spitzenreiter SC Siegelbach in der Fußball-Verbandsliga der Frauen nicht zu stoppen. Er verlor das Topspiel nach 1:0-Führung mit 1:2. Augenblicke nach dem Tor von Lina Werner erzielte Lucy Keller in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den 1:1-Ausgleich. Nach einer Stunde war Stefanie Müller für das 1:2 zur Stelle. Aufsteiger TSV Venningen/SV Herta Kirrweiler forderte am Sonntagabend den SV Kottweiler-Schwanden. Minuten nach dem 0:1 von Katrin Böshar (14.) traf Sophie Linssen die Latte. Die Gastgeberinnen drückten in der Schlussphase, Kottweiler wechselte drei Spielerinnen. Mit dem Sieg verdrängten die Westpfälzerinnen Göcklingen vom dritten Tabellenplatz. Venningen rutschte auf den elften Platz.