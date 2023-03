Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Max Dilger startet an Christi Himmelfahrt bei der Langbahn-Team-WM in Herxheim seinen ganz persönlichen Angriff auf den Titel. Der Deutsche Meister von 2021 fühlt sich fit. Wer sind die Gegner des deutschen Teams, das aus zwei weiteren Herxheimer Clubfahrern besteht?

Vier – drei – zwei: Was klingt wie ein Countdown, ist die Zahl der Teilnahmen der DMSB-Piloten an der „Long Track of nations“, die am Donnerstag zum 14. Mal ausgetragen wird. Zum