Für die einen ist es der Saisonauftakt, für die anderen die Generalprobe: Zum Voltigierturnier des Renn- und Reitvereins Herxheim am Wochenende reisen die bestens Pferdeturner der Region an.

„Es hat kein anderer Termin gepasst“, sagt Turnierleiterin Sophie Kuhn zum Zeitpunkt. In Bad Dürkheim ist am nächsten Wochenende die erste Sichtung für die deutschen Meisterschaften. „Die meisten Starter bei uns kommen aus der Pfalz, die fahren auch beide Turniere an. Für die ist unser Turnier eine Generalprobe für Bad Dürkheim“, erklärt sie. Das M-Team Herxheim 1 von Longenführerin Lena Ehmer steht das Gruppenpferd Monte Quino wieder zur Verfügung.

Ein Heimspiel ist das Turnier für die beiden Bundeskader-Voltigierer Hannah Steverding und Jonathan Geib. Sie überprüfen ihre Form, bevor sie in der kommenden Woche ins niederländische Ermelo fahren, wo Geib im Einzel und Steverding mit dem Team Norka starten wird.

Der Turniersamstag beginnt um 9.30 Uhr mit den Pflichtwettbewerben der Gruppen. Ab 13.30 Uhr sind die Einzelvoltigierer an der Reihe. Den Abschluss bilden die Prüfungen in der schweren Klasse. Steverding und Kuhn werden mit dem goldenen Voltigierabzeichen ausgezeichnet. Am Sonntag stehen ab 9.30 Uhr die Gruppen im Blickpunkt. Am Nachmittag treten neben den M-Teams auch Junior- und S-Teams an.