Sahin Pita ist als Sportlicher Leiter des Fußball-Bezirksligisten SV Rülzheim zurückgetreten. Am Verein liege es nicht, mit den Verantwortlichen habe er vertrauensvoll zusammengearbeitet, so der 52-Jährige. „Ich möchte mich mit der Einstellung der jungen Generation im Amateurfußball nicht mehr identifizieren. Da möchte ich mich nicht mehr anpassen. Das ist aber nicht nur beim SVR so. Viele privaten Dinge sind ihr wichtiger. Typen wie Yasin Özcelik oder Christian Liginger sterben langsam aus.“ Er wolle zunächst die freie Zeit mit seiner Frau und den Kindern genießen, so der Bosnier, der ab 2009 zehn Jahre Trainer in Zeiskam und von 2020 bis 2022 Trainer in Büchelberg war.