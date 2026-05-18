Spieler, Trainer und Koordinator: Mit Helmut Behr stirbt eine der prägendsten Persönlichkeiten des Südpfälzer Fußballs. Unvergessen bleibt sein Pokal-Tor.

Mit dem am vergangenen Freitag völlig unerwartet verstorbenen Helmut Behr verliert der südpfälzische Fußball seine markanteste Persönlichkeit. Hoher Fußballsachverstand, unzählige Kontakte und fast grenzenlose Hilfsbereitschaft zeichneten ihn aus. Wenn die RHEINPFALZ Infos aus der „guten, alten Zeit“ brauchte: Behr wusste alles und nahm sich immer Zeit. Keiner konnte so lebhaft Anekdoten erzählen wie er. Als Zuhörer fühlte man sich mitten im Geschehen.

Der Stern des gelernten Bäckers ging 1971 auf. Als 17-Jähriger schoss er seinen Heimatverein Phönix Bellheim mit drei Toren in der Aufstiegsrelegation in die Regionalliga, damals war das die zweithöchste Klasse im Land. Ein Jahr später kamen das ZDF und 5500 Fans nach Bellheim, um die magische Grenze von 1000 Minuten ohne Gegentor von Willi Ertz zu sehen. Doch Behr beendete die Serie des Keepers von Borussia Neunkirchen nach 995 Minuten, der Rekord hat jedoch bis heute Bestand im Profifußball.

Mutter Behr sagt nein zum Profi-Dasein

Wenige Tage später tauchte Georg Gawliczek, Trainer von Tennis Borussia Berlin, in der Wirtschaft seiner Eltern auf und wollte ihn als Profi in die damals geteilte Stadt Berlin locken. Doch Mama Behr entschied resolut: „Der Bu bleibt do.“

In Bellheim betrieb Behr ein Geschäft für Sportartikel. Foto: Iversen

Der sportliche Höhepunkt seiner Karriere ereignete sich am 12. Januar 1980 vor 30.000 Zuschauern im Karlsruher Wildparkstadion im Drittrunden-DFB-Pokal-Spiel des KSC gegen Borussia Mönchengladbach. Der amtierende UEFA-Cup-Sieger mit Lothar Matthäus in seinen Reihen verlor 0:1, eine Minute nach seiner Einwechslung erzielte Behr das goldene Tor in der 113. Minute.

Gladbach wollte ihn

Ein Jahr zuvor war er zum Probetraining am Gladbacher Bökelberg. Jupp Heynckes sollte Trainer werden und wollte ihn verpflichten. Es kam nicht dazu, weil Udo Lattek doch noch ein Jahr verlängerte. Einen Zweijahresvertrag beim KSC unterschrieb Behr nicht, weil er sich für den Aufbau seines Sportgeschäfts entschied.

Er kehrte als Spielertrainer zu seinem Heimatverein zurück, 1985 stieg Phönix Bellheim in die Verbandsliga auf und hielt sich dort sieben Jahre. Als Trainer führte er den SV Weingarten mit fünf Aufstiegen in sechs Jahren von der B-Klasse in die Oberliga. Behr hatte Spieler wie Sahin Pita oder Michael Sommer unter seinen Fittichen. „Ich hatte das Glück, nie entlassen worden zu sein. Ich konnte den Zeitpunkt meines Weggangs immer selbst bestimmen“, erzählte Behr einmal.

Zahlreiche Fußballer geprägt

Zwei Jahrzehnte fungierte er zudem als Trainer und sportlicher Leiter der Fußballerinnen des Karlsruher SC. Frauen fand Behr immer „viel ehrgeiziger und unkomplizierter als Männer“. In der wechselvollen Geschichte des FC Phönix Bellheim mit vielen Höhen und Tiefen war Behr oft die einzige Konstante, er sprang häufig in die Bresche oder nahm die Vermittlerrolle ein. Vor zwei Jahren initiierte er die Wiedergründung eines Frauenteams, im ersten Jahr gelang die Meisterschaft in der Landesliga.

Stolz war er auf seine Fußballschule, in einem Vierteljahrhundert bildete er fast 4000 Jungen und Mädchen aus. Seit 2022 fungierte Behr als Vereinskoordinator des SC Sand. Das Herzschlagfinale am vergangenen Sonntag um den knapp verpassten Aufstieg in die Frauen-Bundesliga nach einem 2:2 gegen Meister VfB Stuttgart durfte Helmut Behr nicht mehr miterleben. Behr wurde 73 Jahre alt.