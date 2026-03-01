Max Reiter und Cornelia Nemenich gewinnen im Lancia Ypsilon Rally 4 die Rallye „Südliche Weinstraße“.

Das Siegerteam der Rallye „Südliche Weinstraße“ am Samstag kam aus dem engen Kreis der Favoriten. Der Erfolg ging an das Team Max Reiter/Cornelia Nemenich (Dillingen/Merchweiler) im Lancia Ypsilon Rally 4 mit einem Vorsprung von 3,6 Sekunden auf die Mitfavoriten Kevin Müller/Stefanie Spreitzer (Kempen/Lorch) im Toyota GR Yaris. Bestes pfälzisches Team waren Karlheinz Braun/Edwin Braun aus Ranschbach im BMW M3 als Vierte.

„Ich habe die erste der sechs Wertungsprüfungen total verschlafen“, resümierte der 34-jährige Spediteur Kevin Müller. In der Sprintprüfung bei Oberotterbach fehlten ihm nach 3,67 Kilometer schon 2,3 Sekunden. „In der zweiten Sprintprüfung am Grähberg bei Kapsweiler über acht Kilometer war ich immer noch nicht ganz bei der Sache, so dass der Rückstand noch größer wurde“, fügte er an. Gegen Ende lief es dann optimal für ihn und Beifahrerin Stephanie Spreitzer, der 31-jährigen Buchhalterin aus Lorch.

Mit defekter Kupplung Wertungsprüfung gewonnen

Beachtlich seine Bestzeit auf der letzten Prüfung, dem Rundkurs bei Klingenmünster. Die 5,4 Kilometer lange Strecke fuhr das Team beherzt ohne funktionierende Kupplung und „erstaunt sind wir, dass wir dann die schnellste Zeit aller Teilnehmer fuhren. Für das letztjährige Gewinnerteam war es diesmal Rang zwei. „Wir sind sehr zufrieden und gönnen Max Reiter und Cornelia Nemenich den Sieg“, fügen sie an. Gelassen spulte der 25-jährige Kraftfahrzeugmechatroniker Max Reiter die sechs Wertungsprüfungen herunter ohne Gefahr zu laufen, noch abgefangen zu werden. Sein Lancia Ypsilon Rally 4 ist schon ein extremes Rallyefahrzeug, das allerdings auch beherrscht werden will. Es ist mit einem Dreizylinder-Turbomotor mit 1200 Kubikzentimeter Hubraum ausgestattet und leistet 212 Pferdestärken.

„Mein Vater und ich haben uns intensiv mit dem Ankauf eines neuen Fahrzeuges befasst und sind letztlich auf dieses aus Italien stammende Auto gekommen, das wettbewerbsfähig ist“, informierte der Gesamtsieger. Die Südpfalz ist für ihn ein gutes Pflaster. Denn bei der erstmals ausgetragenen Rallye „Rund ums Dubbeglas“ in der Südpfalz holte er sich ebenfalls den Gesamtsieg. Für ihn war es bei der Rallye „Südliche Weinstraße“ der dritte große Erfolg während seine Beifahrerin, die 41-jährige Angestellte Cornelia Nemenich aus Merchweiler, schon mehr als ein Dutzend dieser Siege mit unterschiedlichen Piloten einfahren konnte.

Bestes Pfälzer Duo verpasst Podest knapp

Ein schönes Erfolgserlebnis hatte der 60 Jahre alte Winzer Karlheinz Braun aus Ranschbach, der sich am Morgen über die trockenen Strecken freute. „Nur so haben wir eine Chance, in der Spitzengruppe mitzufahren“, sagte der BMW M 3-Pilot. „Es hat alles recht gut gepasst“, fügte sein Beifahrer Edwin Braun an, ein 44-jähriger Servicetechniker. Bei dieser starken Konkurrenz war an eine Wiederholung der Gesamtsiege der Jahre 2008 und 2009 nicht zu denken.

Die Stimmung beim Team Frank Schlinck/Yvonne Treiling (Waldhambach/Ramberg) war am Veranstaltungstag noch immer getrübt. „Wir haben den Mitsubishi Lancer EVO IX total erneuert und mit einem neuen Motor aus Belgien ausgestattet. Beim Einfahren gab es große Probleme, denn eine Dichtung muss undicht sein, weshalb Wasser ins Öl gelangte“, erklärte der 55-jährige Kraftfahrzeugmeister.

Defektes Getriebe zerstört Hoffnung auf gute Platzierung

Die Enttäuschung sah man nach sechs Wertungsprüfungen auch dem Team Andreas Gerst/Stefan Schulze (Edenkoben/Albersweiler) an. „Nach zweijähriger Pause gingen wir die Herausforderungen mit einer gewissen Sicherheit an, konnten aber in der Klasse mit unserem Toyota Yaris gut mithalten“, sagte der 52-jährige Bau-Ingenieur. Ein Getriebedefekt zerstörte dann aber die Hoffnung auf eine gute Platzierung.

Das Ehepaar Martin und Kerstin Zauleck aus Lossburg/Rodt gewann im Subaru Impreza die Retro-Rallye-Wertung mit einem Vorsprung von einer Zehntelsekunde auf das letztjährige Siegerteam Andreas Zuhnemer/Max Buchert (Aglasterhausen/Böhl-Iggelheim) und Andre Süss/Philippe Postel (Kleinfischlingen/Freisbach) im Opel Kadett GT/E C.